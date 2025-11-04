Galaxy S26 Ultra gặp nguy khi mẫu Ultra này đến với toàn cầu

Tuy nhiên, điều này có thể sẽ thay đổi vào năm 2026 khi Vivo X300 Ultra dự kiến sẽ ra mắt và cạnh tranh trực tiếp với Galaxy S26 Ultra tại các thị trường bên ngoài Trung Quốc.

Dữ liệu cho thấy khả năng Vivo X300 Ultra phát hành toàn cầu là rất cao.

Được phát hiện trong cơ sở dữ liệu IMEI của GSMA với số model V2562, điều này cho thấy Vivo X300 Ultra có nhiều khả năng sẽ được phát hành quốc tế. Đây sẽ là lần đầu tiên Vivo giới thiệu mẫu Ultra cao cấp của mình ra thị trường toàn cầu, bởi trước đây công ty thường chỉ phát hành các thiết bị cấp thấp hơn bên ngoài Trung Quốc.

Mặc dù Vivo vẫn chưa công bố chính thức X300 Ultra, các thông tin rò rỉ cho thấy đây có thể là phiên bản kế nhiệm xứng đáng của Vivo X200 Ultra. Thiết bị này dự kiến sẽ là smartphone đầu tiên trang bị hai cảm biến camera 200 MP, bao gồm camera chính và camera tele tiềm vọng, cùng camera siêu rộng 50 MP và camera selfie 50 MP.

Ngoài ra, Vivo X300 Ultra còn có thể sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và sở hữu pin dung lượng lớn với khả năng sạc nhanh. Sản phẩm này dự kiến sẽ ra mắt tại Trung Quốc vào tháng 1/2026, sau đó sẽ được phát hành rộng rãi toàn cầu vào tháng 3.

Vivo X200 Ultra có một camera 200 MP, nhưng Vivo X300 Ultra có thể có hai cảm biến 200 MP.

Trong khi đó, Samsung cũng dự kiến ra mắt Galaxy S26 Ultra vào tháng 3 với một số nâng cấp nhỏ. Các thông số kỹ thuật chính, như cụm camera sau và pin 5.000 mAh, có thể không thay đổi nhiều, mặc dù công ty Hàn Quốc có thể sẽ trang bị cảm biến camera mới và cải thiện tốc độ sạc. Điều này có thể khiến một số người dùng Samsung tìm kiếm các lựa chọn thay thế.

Sự xuất hiện của Vivo X300 Ultra và các thiết bị như OnePlus 15 có thể tạo ra áp lực lớn hơn lên Apple và Samsung. Khi sự cạnh tranh gia tăng, người tiêu dùng sẽ có lợi khi có nhiều lựa chọn hơn. Hy vọng rằng, trước áp lực từ các đối thủ, Samsung và Apple sẽ bắt đầu cải tiến sản phẩm của mình để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.