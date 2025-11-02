10 triệu đồng mua iPhone gì 2025?

iPhone 12 (64GB): 7,9 triệu đồng (chính hãng VN/A)

iPhone 12

iPhone 12 trang bị chip A14 Bionic 5nm, mang lại hiệu năng tương đương nhiều flagship ra mắt năm 2024. Với thiết kế viền vuông hiện đại, màn hình OLED sắc nét và hỗ trợ mạng 5G, sản phẩm này rất phù hợp cho những ai cần hiệu suất cao để chơi game hoặc làm việc lâu dài. Camera kép 12MP cho khả năng chụp ảnh tự nhiên, chi tiết và hỗ trợ quay video 4K HDR mượt mà. Phiên bản iOS 18 giúp iPhone 12 hoạt động ổn định, không có dấu hiệu chậm hay giật.

iPhone 14 (128GB): Từ 9,6 - 10,4 triệu đồng (máy cũ đẹp 95–99%)

iPhone 14

Nếu bạn muốn nâng cấp trải nghiệm, iPhone 14 là lựa chọn đáng cân nhắc. Sản phẩm này sử dụng chip A15 Bionic, mạnh mẽ hơn iPhone 12 tới 20%. Màn hình OLED 6.1 inch hiển thị sắc nét, sáng hơn và màu sắc chính xác hơn.

Camera kép 12MP với cảm biến lớn hơn và công nghệ Photonic Engine giúp chụp ảnh ban đêm rõ nét. Thời lượng pin cũng được cải thiện, cho phép sử dụng liên tục trong 1,5 ngày. Đặc biệt, iPhone 14 còn tích hợp tính năng SOS vệ tinh và phát hiện tai nạn, mang lại yếu tố an toàn mà ít sản phẩm cùng tầm có được.

iPhone 11 (128GB): Từ 8,4 triệu đồng (chính hãng VN/A)

iPhone 11

Dù ra mắt từ năm 2019, iPhone 11 vẫn được nhiều người dùng Việt coi là "ông vua tầm trung". Sản phẩm này trang bị chip A13 Bionic, chạy mượt mà trên iOS 18, với pin 3.110 mAh và camera kép 12MP cho ảnh chân thực. Thiết kế bo tròn và nhiều màu sắc trẻ trung khiến iPhone 11 trở thành lựa chọn lý tưởng cho học sinh, sinh viên hoặc những ai cần một chiếc iPhone hàng mới dùng ổn định, pin tốt với mức giá hợp lý.

iPhone 12 Pro (128GB): Từ 7,4 - 8,4 triệu đồng (máy cũ đẹp 95–99%)

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích phong cách cao cấp, camera chất lượng và hiệu năng mạnh mẽ. Sản phẩm này cũng sử dụng chip A14 Bionic như iPhone 12, nhưng được trang bị thêm RAM 6GB, giúp xử lý đa nhiệm mượt mà hơn.

Hệ thống 3 camera sau (góc rộng, góc siêu rộng, tele 2x) cùng cảm biến LiDAR cho phép chụp ảnh chân dung chuyên nghiệp và lấy nét nhanh trong điều kiện ánh sáng yếu. Với khung thép sáng bóng, mặt kính mờ sang trọng và màn hình OLED 6.1 inch, iPhone 12 Pro vẫn giữ được "vibe flagship" trong năm 2025.