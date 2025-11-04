Thông tin cập nhật về thi đấu Audition tại SEA Games 33

Như chúng tôi đã đưa tin, Audition chính thức góp mặt tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games) với tư cách là bộ môn thể thao điện tử trình diễn (sẽ được trao huy chương riêng, không tính vào bảng xếp hạng).

Để chuẩn hóa điều này, ngày 3/11, Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) đã chính thức ký hợp tác chiến lược với Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số (VTC Intecom) - đơn vị phát hành bộ môn Audition tại Việt Nam.

Audition gắn liền với câu slogan "Nơi cảm xúc thăng hoa".

Các bên thống nhất, VIRESA sẽ giữ vai trò điều phối để VIRESA, TESF (Liên đoàn Thể thao điện tử Thái Lan), VTC Intecom đồng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tại Thái Lan tổ chức bộ môn thi đấu trình diễn Audition tại SEA Games 33, gồm 3 nội dung: Cá nhân nam, cá nhân nữ và đồng đội nam nữ phối hợp.

Hiện, những cái tên đại diện Việt Nam thi đấu Audition tại SEA Games 33 cũng đã được xác định, gồm:

- Nữ: Differen (Lê Thị Hoài Phương, chính thức), Chickeey (Tô Ý Linh, chính thức), N Hiie (Nguyễn Hồng Ngọc, dự bị).

- Nam: Demo (Lê Ngọc Trường Giang, chính thức), T'Ht (Roãn Công Thành, chính thức), Giyu (Nguyễn Văn Huy, dự bị).

Với kinh nghiệm hai năm liên tiếp tổ chức thành công bộ môn thể thao điện tử tại SEA Games 31 và SEA Games 32, VIRESA được mong đợi sẽ tiếp tục mang đến những bất ngờ cho bộ môn thể thao điện tử trình diễn Audition tại SEA Games 33. Đây cũng là lần đầu tiên một bộ môn thể thao điện tử về âm nhạc và vũ đạo được lựa chọn làm môn trình diễn tại một kỳ SEA Games.

Audition không chỉ là một bộ môn thể thao điện tử gắn liền với tuổi trẻ của hàng triệu người Việt mà còn là biểu tượng của một giai đoạn phát triển đặc biệt của ngành game Việt Nam. Việc đưa bộ môn Audition trở thành bộ môn biểu diễn tại SEA Games là niềm tự hào và là minh chứng cho năng lực tổ chức, đào tạo vận động viên thể thao điện tử của Việt Nam trong khu vực, đánh dấu cho các bộ môn mang đậm yếu tố giải trí - văn hoá số vươn tầm khu vực.

Theo kế hoạch, các nội dung thể thao điện tử tranh huy chương chính thức tại SEA Games 33 sẽ diễn ra từ ngày 13 - 19/12/2025 tại Thái Lan, bao gồm 4 bộ môn và 6 nội dung: Mobile Legends: Bang Bang (nội dung nam và nữ), Liên Quân Mobile (nội dung nam và nữ), Free Fire (đồng đội), FC Online (đồng đội).

Tại SEA Games 31 và SEA Games 32, Việt Nam đã giành tổng cộng 5 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Tại kỳ SEA Games năm nay, thể thao điện tử Việt Nam đặt mục tiêu giữ vững thành tích, tiếp tục giành thứ hạng cao, đồng đồng thời củng cố vị thế trong khu vực.