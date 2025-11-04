Các nhà khoa học sửng sốt vì phát hiện não người đầy vi nhựa

Một phát hiện khoa học mang tính đột phá vừa gây chấn động khi các nhà nghiên cứu lần đầu tiên xác định được các "đốm thủy tinh" bí ẩn bên trong mô não người chính là các hạt vi nhựa và nhựa nano. Điều đáng lo ngại hơn là chúng dường như có liên quan đến bệnh mất trí nhớ.

Câu chuyện bắt đầu khi nhà thần kinh bệnh học Elaine Bearer phát hiện ra những "đốm thủy tinh" không thể xác định được trong não của hai bệnh nhân đã qua đời vì chứng mất trí nhớ. Bà không thể tìm ra chúng được làm từ gì.

Phát hiện khối u bí ẩn trong não người, hóa ra là vi nhựa.

Bước ngoặt xảy ra khi bà Bearer nghe nói về nghiên cứu của Matthew Campen tại Đại học New Mexico, người chuyên xét nghiệm mô não để tìm vi nhựa. Bà Bearer đã gửi các mẫu mô này cho nhóm của Campen.

Kết quả thật đáng kinh ngạc khi các mẫu mô não liên quan đến chứng mất trí nhớ có lượng vi nhựa cao gấp 5 lần so với các mẫu mô não khỏe mạnh.

Với thông tin này, bà Bearer và các cộng sự đã phát triển một phương pháp soi kính hiển vi mới và khẳng định: "Đây là lần đầu tiên" những khối bí ẩn này (mà nhiều bác sĩ khác cũng từng thấy) được xác định chính xác là nhựa.

Vi nhựa có gây mất trí nhớ không?

Mặc dù bà Bearer cho biết số lượng lớn vi nhựa trong não "dường như có liên quan" đến chứng mất trí nhớ, nhưng hiện tại vẫn chưa có xác nhận chính thức nào cho thấy vi nhựa là nguyên nhân trực tiếp gây ra căn bệnh này.

Tuy nhiên, tầm quan trọng của phát hiện này là không thể phủ nhận. Vi nhựa, với kích thước siêu nhỏ (dưới 5mm), đã xâm chiếm mọi ngóc ngách của hành tinh và cơ thể chúng ta. Chúng được tìm thấy trong máu, trong các cơ quan nội tạng sau khi con người hít phải hoặc ăn phải.

Vi nhựa đang xâm chiếm mọi ngóc ngách trên Trái Đất.

Theo Tổ chức Bảo tồn Đại dương, các nhà khoa học tin rằng vi nhựa có thể cản trở chức năng tế bào, kích hoạt các phản ứng viêm và tạo ra các loại oxy phản ứng. Đây đều là những tiền đề có thể dẫn đến nhiều bệnh mãn tính, bao gồm cả chứng mất trí nhớ.

Phát hiện này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về rác thải nhựa. Người tiêu dùng có thể góp phần giảm thiểu sự lây lan của vi nhựa bằng các hành động đơn giản:

- Hạn chế tối đa rác thải nhựa gia đình.

- Không bao giờ quay hộp nhựa trong lò vi sóng.

- Sử dụng bộ lọc cho nước máy.

- Ưu tiên mặc quần áo làm từ sợi tự nhiên (như cotton, len) thay vì sợi tổng hợp (polyester).

- Tự làm các chất tẩy rửa tại nhà để giảm thiểu việc mua các chai nhựa.