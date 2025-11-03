Vivo Y19s 5G ra mắt, pin 6.000 mAh, giá nhỉnh 3 triệu đồng

Vivo vừa chính thức giới thiệu mẫu điện thoại thông minh Y19s 5G, mở rộng dòng sản phẩm Y19 với mức giá phải chăng. Sản phẩm này được trang bị màn hình lớn 6,74 inch với tần số quét 90Hz, bộ xử lý Dimensity 6300 và pin dung lượng 6.000 mAh, hứa hẹn mang đến hiệu suất ổn định cho người dùng phổ thông.

Vivo Y19s 5G ra mắt

Vivo Y19s 5G có kích thước 167,3 x 76,95 x 8,19mm và trọng lượng 199 gram. Màn hình LCD 6,74 inch của máy có độ phân giải HD+ 1600 x 720 pixel, hỗ trợ độ sáng lên đến 700 nits và bao phủ 70% gam màu NTSC, giúp trải nghiệm cuộn mượt mà hơn.

Về hiệu năng, thiết bị được trang bị chipset MediaTek Dimensity 6300, sản xuất trên quy trình 6nm, kết hợp với RAM LPDDR4X lên đến 6GB và bộ nhớ trong eMMC 5.1 128GB. Người dùng có thể mở rộng dung lượng lưu trữ qua thẻ nhớ microSD lên đến 2TB. Pin 6.000 mAh của máy hỗ trợ sạc nhanh 15W, đảm bảo thời gian sử dụng lâu dài.

Chạy trên nền tảng Android 15 với giao diện Funtouch OS 15, Y19s 5G dự kiến sẽ nhận được các bản cập nhật hệ thống trong tương lai. Về khả năng chụp ảnh, máy sở hữu camera chính 13 megapixel kết hợp với cảm biến phụ 0,08 megapixel, trong khi camera trước là camera selfie 5 megapixel.

Mẫu điện thoại có thiết kế bắt mắt, pin dung lượng cao và giá phải chăng

Các tính năng kết nối của Y19s 5G bao gồm Wi-Fi (2,4 GHz/5 GHz), Bluetooth 5.4, GPS và cổng USB Type-C. Điện thoại cũng được trang bị khả năng chống bụi và nước đạt chuẩn IP64, cảm biến vân tay ở cạnh bên và hỗ trợ hai SIM 5G.

Vivo Y19s 5G được ra mắt với hai tùy chọn màu sắc: Majestic Green và Titanium Silver. Máy có ba phiên bản cấu hình: 4GB + 64GB, 4GB + 128GB, và 6GB + 128GB, với mức giá lần lượt là 10.999 INR (khoảng 3,26 triệu đồng), 11.999 INR (khoảng 3,55 triệu đồng), và 13.499 INR (khoảng 4 triệu đồng).