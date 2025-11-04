Samsung đang phát triển "chiến binh" Galaxy A mới

Samsung đang phát triển một phiên bản Galaxy A mới, được kỳ vọng sẽ là một trong những sản phẩm "bán chạy" nhất của công ty vào năm 2026.

Galaxy A56 sắp có bản kế nhiệm.

Trong khi mọi người đang bàn tán về dòng Galaxy S26, Samsung đã bắt đầu phát triển một trong những điện thoại thông minh "đắt khách" nhất của hãng vào năm 2026. Một tin đồn mới cho thấy, Galaxy A57 đã được phát triển.

Samsung đang phát triển Galaxy A57 tầm trung

Cụ thể, một phần mềm hệ thống của Galaxy A57 đã được phát hiện trên máy chủ thử nghiệm của Samsung. Ảnh chụp màn hình của người dùng Twitter Koram_Akhilesh cho thấy, phần mềm của thiết bị có số model SM-A576B.

Số model cũng cho thấy Galaxy A57 cũng có khả năng được phát hành rộng rãi hơn. Chữ B ở cuối số model thường ám chỉ phiên bản toàn cầu của thiết bị.

Galaxy A56.

Galaxy A56 năm nay đã được ra mắt công khai vào tháng 3, hiện đang được giảm giá, chỉ còn từ 9,38 triệu đồng.

Hầu như không có thông tin nào khác về Galaxy A57. Thiết bị này có thể được trang bị chip Exynos 1680. Xét đến việc Exynos 1580 được trang bị cho Galaxy A56 và Exynos 1570 được trang bị cho Galaxy A55, tin đồn này hoàn toàn có cơ sở.

Nếu Samsung giữ nguyên lịch phát hành của Galaxy A56, chúng ta có thể thấy Galaxy A57 sẽ được công bố vào tháng 3 năm 2026. Tuy nhiên, Samsung sẽ không phải là thương hiệu lớn duy nhất phát hành smartphone tầm trung vào mùa xuân tới. Apple có thể sẽ ra mắt iPhone 17e giá phải chăng vào tháng 2 hoặc tháng 3, chiếc Pixel 10a của Google dự kiến ​​cũng sẽ trình làng vào thời gian này.

Năm nay, Galaxy A56 nằm trong số những mẫu điện thoại thông minh "bán chạy" nhất thế giới. Mặc dù Galaxy A57 kế nhiệm khó có thể vượt trội hơn Galaxy S26 Ultra nhưng sản phẩm hoàn toàn có thể trở thành một trong những điện thoại phổ biến nhất của Samsung vào năm 2026.