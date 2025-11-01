5 thứ sẽ giúp Galaxy S26 Ultra của Samsung hút khách

Samsung luôn là một trong những ứng cử viên sáng giá cho điện thoại thông minh hàng đầu và Galaxy S25 Ultra cũng không ngoại lệ. Sản phẩm đã được đem ra so sánh với iPhone 17 Pro Max và Pixel 10 Pro XL.

Galaxy S25 Ultra.

Với việc Galaxy S26 Ultra có thể sẽ ra mắt vào tháng 1 năm sau, một số thay đổi và tính năng sẽ giúp sản phẩm trở thành một bản nâng cấp đáng mong đợi hơn nhiều.

Dưới đây là tất cả những nâng cấp và tính năng mà fan công nghệ muốn Samsung mang đến cho Galaxy S26 Ultra.

1. Màn hình sáng hơn, quyền riêng tư tốt hơn

Một trong những tin đồn thú vị nhất về Galaxy S26 Ultra có liên quan đến màn hình. Đây sẽ là một màn hình sáng hơn và giảm thiểu phản xạ tốt hơn. Ngoài ra, màn hình cũng cần được tích hợp một số tính năng bảo mật riêng tư.

Ảnh minh họa.

Tính năng "Flex Magic" này sẽ hạn chế khả năng hiển thị màn hình từ hai bên, giống như miếng dán chống nhìn trộm. Đây sẽ là một điều mới mẻ và khác biệt nhưng không ảnh hưởng đến độ sáng của màn hình và không làm màn hình bị tối đi.

2. Chế độ StandBy

Có tin đồn cho rằng Galaxy S26 Ultra sẽ được trang bị nam châm cần thiết để hỗ trợ sạc không dây Qi2. Đây có thể là một nâng cấp đáng hoan nghênh, cho phép người dùng sử dụng tất cả các phụ kiện MagSafe yêu thích của mình. Bên cạnh đó, giới chuyên gia kỳ vọng Samsung cung cấp Chế độ Chờ (StandBy) phù hợp — giống như trên iPhone.

Ảnh minh họa.

Samsung cũng đã tích hợp màn hình luôn bật (Always-On Display) cho mẫu flagship của mình nhưng sẽ hữu ích hơn nữa nếu hãng có chế độ Chờ (StandBy) cho phép người dùng xem thời gian và các tiện ích khi máy ở chế độ ngang trong khi sạc. Đây có thể là một nâng cấp dễ dàng thực hiện.

Tính năng này không chỉ có thể biến Galaxy S26 Ultra thành một chiếc đồng hồ báo thức đa năng, đáng để đặt cạnh giường ngủ mà còn có thể dùng làm khung ảnh kỹ thuật số. Thậm chí, sẽ còn tuyệt vời hơn nữa nếu tính năng này có thể hoạt động như một trung tâm điều khiển nhà thông minh giống như Google Pixel Tablet.

3. Mang lại khả năng zoom quang học 10x

Hiện tại, Samsung vẫn giữ lại camera zoom quang học 3x. Dự kiến, Samsung sẽ trang bị cụm 4 camera trên Galaxy S26 Ultra. Với các Samfan, họ hy vọng "ông trùm" Hàn Quốc sẽ mang trở lại tính năng zoom quang 10x như trước.

Ảnh minh họa.

Galaxy S23 Ultra là điện thoại flagship cuối cùng của Samsung được trang bị tính năng này, sau đó chuyển sang camera zoom quang 5x trên Galaxy S24 Ultra và tính năng này vẫn được giữ nguyên trên Galaxy S25 Ultra.

Thông qua sự kết hợp giữa khả năng zoom cảm biến và xử lý hình ảnh, Samsung có thể đạt được hiệu suất "tương đương quang học" chỉ từ camera chính. Điều này có thể tạo điều kiện cho một camera tele tiềm vọng tốt hơn với khả năng zoom quang 10x. Và nếu Samsung tung ra phiên bản Pro Res Zoom của Google, Galaxy S26 Ultra có thể sở hữu sức mạnh zoom vượt trội hơn nhiều sản phẩm khác.

4. Làm mới Samsung DeX

Dự kiến, Samsung DeX sẽ quay trở lại với Galaxy S26 Ultra. Tuy nhiên, giống như thiết kế của điện thoại Samsung, đã quá lâu rồi chúng chưa được nâng cấp. Xét đến việc Samsung đã hợp tác với Google về chế độ máy tính để bàn trên Android 16, Samsung DeX cần được nâng cấp nhiều hơn nữa để trở nên độc đáo.

Ảnh minh họa.

Google có chế độ máy tính để bàn ẩn trên Pixel 10 nhưng vẫn chưa hữu ích bằng DeX, đó là lý do tại sao chúng rất cần một bản cập nhật.

5. Những chiếc ốp lưng năng động hơn

Google đã có những thay đổi nhỏ với Pixel 10 Pro XL trong khi Apple lại đi sâu hơn vào việc thiết kế lại iPhone 17 Pro Max. Do đó, các tín đồ công nghệ muốn thấy một sự lột xác với Galaxy S26 Ultra. Trong số tất cả các mẫu flagship hiện có, Samsung có thiết kế nhàm chán nhất.

Ảnh minh họa.

Theo các tin đồn, Galaxy S26 Ultra sẽ được bo tròn các cạnh hơn nhưng về tổng thể là không thay đổi thiết kế.

Thay vào đó, giới công nghệ muốn thấy Samsung học hỏi từ Galaxy Z Flip 7 bằng cách mang đến những phiên bản ốp lưng FlipSuit năng động hơn.