Cảnh báo Samfan sẽ "đau ví" hơn nhiều nếu muốn mua Galaxy S26

Samsung vừa chính thức hé lộ những nâng cấp đắt giá trên dòng flagship Galaxy S26 dự kiến ra mắt vào năm 2026. Trong khi xác nhận AI và camera sẽ có bước đột phá lớn, hãng cũng ngầm thừa nhận rằng người dùng sẽ phải trả một cái giá cao hơn.

Thông tin này được hé lộ ngay trong buổi công bố báo cáo doanh thu quý tài chính thứ 3 năm 2025 của công ty. Ông Daniel Araujo, Phó Chủ tịch Bộ phận Trải nghiệm Di động (MX Division) của Samsung, đã trực tiếp chia sẻ về định hướng của sản phẩm chủ lực sắp tới.

Theo ông Araujo, dòng Galaxy S26 sẽ "cách mạng hóa trải nghiệm người dùng với AI thế hệ mới lấy người dùng làm trung tâm, một AP (bộ xử lý ứng dụng) tùy chỉnh thế hệ thứ hai, và hiệu suất mạnh mẽ hơn, bao gồm cả các cảm biến camera mới".

AI trên dòng S26 sẽ có nâng cấp lớn.

Để làm rõ hơn về AI, Samsung cho biết đang phát triển công nghệ AI tạo tác (Agentic AI) và AI môi trường (Ambient AI) tiên tiến. Mục tiêu là làm cho AI trên S26 có khả năng suy nghĩ tự nhiên giống như con người và cung cấp nhiều tác nhân AI (AI agent) hữu ích hơn cho người dùng vào năm 2026.

Về cấu hình, Galaxy S26 dự kiến sẽ được trang bị phiên bản "for Galaxy" của con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 vừa ra mắt. Tại hầu hết các quốc gia ở Châu Á và Châu Âu, Samsung sẽ sử dụng vi xử lý "nhà trồng" Exynos 2600 cho Galaxy S26 và S26 Plus.

Tin tức về việc nâng cấp camera đặc biệt đáng chú ý. Theo đó, lời xác nhận "cảm biến camera mới" từ Phó Chủ tịch Samsung đã đập tan những tin đồn rò rỉ gây thất vọng trước đó. Thông tin này cũng trùng khớp với một rò rỉ gần đây, tiết lộ một nguyên mẫu S26 với thiết lập camera hoàn toàn mới, dự kiến thay thế cảm biến chính và cảm biến tele, trong khi giữ nguyên camera selfie.

Thế hệ kế nhiệm của dòng Galaxy S25 sẽ có loạt nâng cấp đáng giá.

Tuy nhiên, tin vui về nâng cấp đi kèm với một cảnh báo về giá bán. Thông cáo báo chí của Samsung chỉ rõ Bộ phận MX phải "duy trì hiệu quả chi phí... trong bối cảnh không chắc chắn và chi phí vật liệu ngày càng tăng.” Đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy Galaxy S26 sẽ tăng giá khi ra mắt, không chỉ vì lạm phát mà còn vì chi phí linh kiện cao cấp hơn.