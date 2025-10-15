Trình làng Vivo X300 Pro và X300 với cấu hình cực mạnh, áp đảo dòng flagship

Dòng Vivo X300 đã chính thức ra mắt. Bao gồm phiên bản Vivo X300 tiêu chuẩn với thiết kế nhỏ gọn và Vivo X300 Pro. Cả hai điện thoại thông minh đều được trang bị chip MediaTek Dimensity 9500 và sở hữu nhiều nâng cấp so với thế hệ tiền nhiệm.

Vivo X300 Pro

Vivo X300 Pro được trang bị cụm 3 camera sau Zeiss nâng cấp: camera chính Sony LYT-828 50MP, kích thước 1/1.28 inch, khẩu độ f/1.57 và chống rung quang học OIS gimbal; camera góc siêu rộng Samsung JN1 50MP và camera tele sử dụng cảm biến Samsung HPB 200MP, kích thước 1/1.4 inch.

Ở mặt trước, Vivo cũng tích hợp một camera selfie 50MP, sử dụng cảm biến Samsung JN1, cho phép chụp ảnh ảnh selfie và gọi video cực nét.

4 màu của Vivo X300 Pro.

Điện thoại được trang bị chip MediaTek Dimensity 9500, kết hợp với chip xử lý hình ảnh V3+ của Vivo, RAM lên đến 16 GB và bộ nhớ trong 512 GB. Máy được trang bị pin 6.510 mAh, hỗ trợ sạc có dây 90W và sạc không dây 40W.

Máy sở hữu màn hình 8T LTPO 6,78 inch, tần số quét 120Hz và độ phân giải 1260 x 2800 pixel. Màn hình hỗ trợ HDR10+, Dolby Vision và cảm biến vân tay siêu âm.

Vivo X300 Pro nặng 226g, dày 7,99mm và đạt chuẩn chống nước IP68/IP69. Sản phẩm có các tùy chọn màu Đen, Nâu, Xanh dương và Trắng.

Các thông số kỹ thuật khác của điện thoại bao gồm: loa stereo kép, kết nối Bluetooth 6.0, cổng USB-C 3.2 Gen 1 và Wi-Fi 6. Máy chạy giao diện người dùng OriginOS 6 dựa trên hệ điều hành Android 16.

Vivo X300

Vivo X300 nhỏ hơn, cũng được trang bị SoC MediaTek Dimensity 9500, kết hợp với RAM lên đến 16GB và bộ nhớ trong 512GB.

Máy được trang bị màn hình 8T LTPO 6,31 inch với tần số quét 120Hz và độ phân giải 1216 x 2640 pixel. Sản phẩm có máy quét vân tay siêu âm, được tích hợp pin dung lượng 6.040 mAh nhỏ hơn, hỗ trợ sạc có dây 90W và sạc không dây 40W.

Vivo X300.

Vivo X300 có camera chính 200MP (cảm biến Samsung HPB kích cỡ 1/1.4 inch và khẩu độ f/1.68). Máy cũng được trang bị camera tele 50MP với cảm biến Sony LYT-602 APO kích cỡ 1/1.95 inch và camera góc siêu rộng Samsung JN1 50MP. Cảm biến JN1 cũng được sử dụng ở mặt trước để chụp ảnh selfie.

Do kích thước nhỏ hơn, Vivo X300 chỉ nặng 190g và mỏng 7,95mm. Máy đạt chuẩn chống nước IP68/IP69 và có các tùy chọn màu Đen, Xanh lam, Hồng và Tím. Điện thoại cũng được cài đặt sẵn OriginOS 6 dựa trên Android 16. Các thông số kỹ thuật khác bao gồm: Bluetooth 5.4, NFC, Wi-Fi 6 băng tần kép và loa stereo kép.

4 màu của điện thoại thông minh Vivo X300.

Vivo X300 Pro có giá bán từ 5.299 Nhân dân tệ (khoảng 19,6 triệu đồng) cho phiên bản RAM 12GB/ ROM 256GB.

Mặt khác, Vivo X300 có giá khởi điểm từ 4.399 Nhân dân tệ (khoảng 16,2 triệu đồng) cho tùy chọn RAM 12GB/ ROM 256GB.