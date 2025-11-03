Xiaomi 17 Pro Max là “bản sao iPhone” hay kẻ thách thức ngôi vương?

Trong hơn một thập kỷ qua, các thương hiệu smartphone Trung Quốc như Xiaomi, Oppo và Vivo đã khẳng định vị thế của mình trên thị trường toàn cầu, với bằng chứng hiện nằm trong top 5 thương hiệu hàng đầu, chỉ sau Samsung và Apple.

Xiaomi 17 Pro Max đang chứng minh sự nỗ lực của Xiaomi trong việc chinh phục phân khúc cao cấp.

Mặc dù vậy, những thương hiệu này vẫn chưa thể chiếm lĩnh thị trường lớn như Mỹ, đặc biệt khi Xiaomi không được phân phối tại đây. Một số ý kiến cho rằng các sản phẩm của họ chỉ là hàng nhái giá rẻ của iPhone, điều này có phần đúng khi nhiều thiết kế và giao diện của họ có sự tương đồng với sản phẩm của Apple. Tuy nhiên, nếu nhìn xa hơn, mọi thứ không đơn giản như vậy.

Dù bị gán mác “hàng nhái”, các thương hiệu điện thoại Trung Quốc đã có những bước tiến vượt bậc về công nghệ và phần mềm trong thập kỷ qua. Họ đã cho ra mắt những chiếc điện thoại có thể cạnh tranh trực tiếp với các sản phẩm hàng đầu của Apple và Samsung. Một ví dụ điển hình là Xiaomi 17 Pro Max - mẫu điện thoại hàng đầu của Xiaomi cho năm 2025-2026.

Từ nét chung đến sự khác biệt

Không chỉ mạnh mẽ về hiệu năng, Xiaomi 17 Pro Max còn gây ấn tượng với thiết kế tương tự iPhone 17 Pro Max. Từ kích thước màn hình 6,9 inch đến các cạnh cong đều có sự tương đồng rõ ràng. Tuy nhiên, khi nhìn từ mặt sau, sự khác biệt trở nên rõ ràng hơn.

Màn hình siêu sáng chỉ là một trong những nét nổi bật của Xiaomi 17 Pro Max so với iPhone 17 Pro Max.

Xiaomi đã chọn cách sắp xếp ống kính camera khác biệt, với các ống kính xếp chồng theo chiều dọc thay vì hình tam giác như iPhone. Màn hình của Xiaomi cũng sáng hơn, với độ sáng tối đa lên đến 3.500 nits, so với 3.000 nits của iPhone 17 Pro Max.

Về trọng lượng, Xiaomi 17 Pro Max nhẹ hơn một chút (219 gram so với 233 gram của iPhone 17 Pro Max) nhưng lại sở hữu viên pin lớn hơn nhiều (7.500 mAh so với 5.088 mAh). Hơn nữa, khả năng sạc nhanh của Xiaomi 17 Pro Max cũng vượt trội với công suất 100W, trong khi iPhone 17 Pro Max chỉ đạt 40W.

Một điểm nổi bật khác của Xiaomi 17 Pro Max là màn hình phụ 2,9 inch nằm bên cạnh cụm camera sau, điều này mang lại trải nghiệm hiển thị sống động và có thể sử dụng làm kính ngắm cho camera sau.

Đặc biệt với camera, thiết bị này của Xiaomi trang bị ba cảm biến 50 MP cho ảnh góc rộng, tele và siêu rộng, cùng với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 - một trong những chip xử lý hàng đầu hiện nay.

Hệ thống camera cũng tạo ra sự khác biệt rõ rệt.

Nhưng có lẽ, điều mọi người cảm phục với Xiaomi chính là việc định giá Xiaomi 17 Pro Max ở mức giá rẻ hơn nhiều so với iPhone 17 Pro Max, mặc dù đây là phiên bản cao cấp. Cụ thể, Xiaomi 17 Pro Max có giá bán chỉ từ 5.999 nhân dân tệ (22,2 triệu đồng) cho phiên bản 12 GB + 512 GB. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max có giá khởi điểm tại Việt Nam là 37,99 triệu đồng cho phiên bản 12 GB + 256 GB.

Với chi phí rẻ hơn khoảng 1/3, Xiaomi 17 Pro Max có thực sự là một bản sao giá rẻ của iPhone 17 Pro Max hay là một đối thủ xứng tầm. Câu trả lời có lẽ sẽ phụ thuộc vào trải nghiệm thực tế của người dùng đối với sản phẩm của Xiaomi.