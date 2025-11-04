Tung 7 game mới trong một quý, "ông trùm" làng game Việt bỏ túi 2.328 tỷ đồng

VNG vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2025, với doanh thu thuần đạt 2.894 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó doanh thu từ thị trường nước ngoài chiếm tỷ trọng 19%. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh sau điều chỉnh đạt 263 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ 2024.

Với vị thế mũi nhọn trong chiến lược “Go Global”, mảng Game tiếp tục là điểm nhấn về doanh thu với tổng bookings (tổng số tiền người dùng đã chi) đạt 2.328 tỷ đồng, trong đó 17% đến từ thị trường quốc tế. Đáng chú ý, các tựa game mang tính chiến lược dài hạn của VNGGames ghi nhận mức tăng trưởng lên tới 39% doanh thu so với cùng kỳ năm 2024.

VNGGames liên tục tung các tựa game mới.

Chỉ tính trong quý III/2025, VNGGames đã ra mắt 7 tựa game mới (Võ Lâm Truyền Kỳ 2.0, Vong Xuyên Phong Hoa Lục, Tam Quốc Huyễn Tướng VNG,...) và tham gia Gamescom Asia x Thailand Game Show 2025 - sự kiện game quốc tế lớn nhất Đông Nam Á. Sản phẩm Roblox cũng đã tăng trưởng quý thứ 4 liên tiếp về người dùng và doanh thu kể từ khi được VNGGames vận hành tại thị trường Việt Nam.

Báo cáo cũng công bố các số liệu liên qua Zalo. Theo đó, Zalo tiếp tục giữ vững vị thế là nền tảng nhắn tin top 1 tại Việt Nam với 79,2 triệu người dùng hàng tháng và 2,1 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày. Zalo OA ghi nhận với 25.542 tài khoản trả phí hàng tháng, tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và cơ quan nhà nước trong hoạt động chuyển đổi số.

Zalo là ứng dụng nhắn tin OTT được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam.

Ở lĩnh vực thanh toán điện tử, ứng dụng thanh toán Zalopay ghi nhận tổng khối lượng giao dịch tiếp tục tăng trưởng mạnh, lên tới 82% so với cùng kỳ. Số người dùng thường xuyên tăng 33%, trong khi doanh thu từ dịch vụ tài chính tăng trưởng 389%.

Sau nhiều quốc gia châu Á, trong tháng 9, tính năng Quét QR quốc tế trên Zalopay đã chính thức được triển khai tại thị trường Trung Quốc iúp người Việt dễ dàng thanh toán tại nước ngoài mà không cần đổi ngoại tệ hay mở thẻ tín dụng. Trong nước, Zalopay cũng đang thúc đẩy hạ tầng thanh toán số trong giao thông đô thị (thanh toán vé Metro, xe buýt, tra cứu thông báo phạt nguội,…).