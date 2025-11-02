Galaxy S26 phải làm gì để người hâm mộ “tha thứ” cho Samsung?

Mặc dù không thể phủ nhận rằng Galaxy S25 không tệ, nhưng đây là một trong những bản nâng cấp nhạt nhẽo nhất mà người dùng từng thấy. Thiết kế, camera, dung lượng pin và tốc độ sạc đều không có nhiều thay đổi đáng kể.

Để chinh phục lại những người hâm mộ đang thất vọng, Samsung cần thực hiện những cải tiến quan trọng cho dòng Galaxy S26.

Thiết kế mới mẻ và hấp dẫn

Kể từ Galaxy S23, dòng Galaxy S vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế với chỉ một vài cải tiến nhỏ. Đã đến lúc Samsung mang đến một cụm camera mới và nâng cấp phong cách màu sắc, bởi vì sự đơn điệu là lý do khiến dòng Galaxy S25 không còn hấp dẫn.

Hơn nữa, việc cải thiện tính tiện dụng cho chiếc Galaxy S26 Ultra cũng rất cần thiết để người dùng cảm thấy thoải mái hơn khi sử dụng. Tin vui là hình ảnh kết xuất của Galaxy S26 Pro và S26 Ultra cho thấy một số nâng cấp về cụm camera và thiết kế khung máy bo tròn hơn, điều này hứa hẹn sẽ mang đến sự mới mẻ cho người dùng.

Nâng cấp hệ thống camera

Dòng Galaxy S25 đã không có nhiều cải tiến về camera so với các thế hệ trước, điều này khiến người dùng cảm thấy không hài lòng với mức giá khởi điểm từ khoảng từ 17,7 triệu đồng của sản phẩm.

Mặc dù Galaxy S25 Ultra vẫn có camera tốt, nhưng sự cạnh tranh từ các thương hiệu khác như vivo và OPPO cho thấy Samsung cần phải cải thiện hơn nữa. Đáng chú ý, Samsung đã xác nhận rằng dòng Galaxy S26 sẽ có “cảm biến camera mới”, điều này hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm chụp ảnh tốt hơn cho người dùng.

Pin lớn hơn, tốc độ sạc nhanh hơn

Dung lượng pin của Galaxy S25 và S25 Ultra gần như không thay đổi so với các mẫu Galaxy S20 đã ra mắt cách đây hơn 5 năm. Trong khi đó, nhiều đối thủ đã áp dụng công nghệ pin mới cho phép tích hợp viên pin lớn hơn.

Người hâm mộ Samsung xứng đáng có một chiếc điện thoại với dung lượng pin lớn hơn và tốc độ sạc nhanh hơn, đặc biệt khi so sánh với các sản phẩm của đối thủ.

Tích hợp nam châm Qi2

Dòng Pixel 10 của Google đã trở thành dòng điện thoại Android phổ thông đầu tiên tích hợp công nghệ sạc không dây Qi2. Khi bước sang năm 2026, rất có thể các thương hiệu Android khác, trong đó có Samsung, sẽ theo xu hướng này.

Mặc dù Samsung đã gắn nhãn “Qi2 Ready” cho dòng Galaxy S25, thực tế lại không như mong đợi. Công ty cũng đã ra mắt bộ sạc từ tính Qi2 của riêng mình, nhưng chưa có điện thoại nào trong danh mục sản phẩm có thể sử dụng mà không cần ốp lưng từ tính. Hy vọng rằng dòng Galaxy S26 sẽ thay đổi điều này.

Cải tiến S Pen

Một trong những thay đổi gây thất vọng nhất trên Galaxy S25 Ultra là việc hạ cấp S Pen sau khi Samsung đã loại bỏ chức năng Bluetooth/điều khiển từ xa, điều này dẫn đến nhiều tranh cãi. Tính năng này đã xuất hiện từ Galaxy Note 9 và là một trong những điểm mạnh của dòng sản phẩm này.

Việc sử dụng S Pen để chụp ảnh từ xa hay điều khiển phát nhạc đã trở thành những trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng. Do đó, việc loại bỏ tính năng này trên Galaxy S25 Ultra là một cú sốc lớn.

Samsung cho biết lý do là vì ít người dùng sử dụng tính năng Bluetooth, nhưng với một chiếc điện thoại có giá hơn 27 triệu đồng, Samsung nên bổ sung chức năng chứ không phải loại bỏ. Hiện tại, chưa có thông tin nào cho thấy Samsung sẽ đưa tính năng điều khiển từ xa trở lại trên Galaxy S26 Ultra, nhưng nếu muốn lấy lại lòng tin từ người hâm mộ, công ty nên xem xét điều này.

Nhìn chung, Samsung cần phải lắng nghe ý kiến của người dùng và thực hiện những cải tiến cần thiết để dòng Galaxy S26 thực sự trở thành một sản phẩm đáng mong đợi.