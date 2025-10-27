Siêu phẩm này dễ dàng khiến Galaxy S26 lép vế dù chưa ra mắt

Dòng Galaxy S26 vẫn còn nhiều tháng nữa mới ra mắt nhưng đã ở trong một tình thế khó khăn. Liệu có quá sớm để nói rằng OnePlus đã "đánh bại" Samsung trong cuộc chiến giành vị trí chiếc flagship Android tốt nhất năm 2026? Hãy cùng đi vào phân tích chi tiết.

OnePlus 15.

Sau tuần qua với những tin tức liên quan đến dòng OnePlus 15 và Galaxy S26, dự đoán của các chuyên gia càng thêm đúng đắn. OnePlus đang tạo ra một trong những chiếc điện thoại Android tốt nhất năm 2026. Và càng nghe về Galaxy S26, chúng ta càng thấy Samsung đang đi theo hướng hoàn toàn ngược lại.

Nói cách khác, OnePlus đang nhanh chóng đè bẹp hy vọng và ước mơ năm 2026 của Samsung.

OnePlus đang làm (gần như) đúng mọi thứ

OnePlus 15 sẽ được trang bị viên pin "khổng lồ" 7.300mAh, lớn hơn 1.300mAh so với pin của OnePlus 13 — một chiếc điện thoại vốn đã có thời lượng pin ấn tượng lên đến hai ngày. Sạc có dây cũng được nâng cấp nhẹ lên 120W (so với 100W trên OnePlus 13) trong khi sạc không dây vẫn ở mức 50W rất mạnh mẽ.

Các màu của OnePlus 15.

OnePlus cũng đã xác nhận một nâng cấp đáng kể về màn hình: tần số quét 120Hz từ OnePlus 13 được tăng lên 165Hz trên OnePlus 15. Mặc dù điều này đồng nghĩa với việc độ phân giải màn hình sẽ giảm (1.5K bị hạ cấp từ QHD+) nhưng đây là một sự đánh đổi thực sự công bằng — đặc biệt với những ai coi trọng hiệu năng và hình ảnh động mượt mà.

Một thông tin gần đây khác liên quan đến giá bán. Trong một thế giới mà mọi thứ đều ngày càng đắt đỏ, OnePlus 15 có thể rẻ hơn một chút so với OnePlus 13. Điều này vẫn chưa được xác nhận.

Khi kết hợp chuỗi tin tức mới nhất này với các chi tiết đã được xác nhận trước đó về OnePlus 15 — bao gồm chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và thiết kế mới đầy hấp dẫn, nhiều người sẽ rất hào hứng với chiếc flagship tiếp theo của OnePlus.

Mọi chuyện diễn ra không như ý muốn với Samsung

Vài tháng trước, các tin đồn cho hay, Galaxy S26 tiêu chuẩn sẽ được thay thế bằng Galaxy S26 Pro cao cấp hơn, Galaxy S26 Edge sẽ thay thế Galaxy S26 Plus. Dòng Galaxy S chủ lực của Samsung đã có dấu hiệu chững lại trong vài thế hệ và điều này là sự hồi sinh mà hãng rất cần.

Tuy nhiên, đến tháng 10, những kế hoạch đó đã bị dập tắt.

Khoảng một tuần trước, một báo cáo cho biết, Samsung đã hủy bỏ kế hoạch cho Galaxy S26 Edge và sẽ phát hành Galaxy S26 Plus thay thế. Vài ngày sau, một báo cáo khác cho biết, Samsung sẽ từ bỏ Galaxy S26 Pro để chuyển sang một phiên bản Galaxy S26 tiêu chuẩn. Và vì tất cả những tranh cãi qua lại này, việc phát hành dòng Galaxy S26 đang bị trì hoãn.

Ảnh concept dòng Galaxy S26.

Điều này phù hợp với thông số kỹ thuật bị rò rỉ của chiếc Galaxy S26 Pro. Có tin đồn cho rằng, Galaxy S26 sẽ có cùng camera với Galaxy S25 (không thay đổi kể từ Galaxy S22), dung lượng pin tăng nhẹ từ 4.000mAh lên 4.300mAh và chỉ hỗ trợ sạc có dây 25W.

Thông tin chi tiết về Galaxy S26 Plus và Galaxy S26 Ultra chưa thực sự rõ ràng. Về cơ bản, bộ ba điện thoại Samsung với camera, pin, hiệu suất sạc và thiết kế gần như không thay đổi. Nếu những dự đoán này chính xác, dòng Galaxy S26 sẽ khiến fan hâm mộ thất vọng.

Vào năm nay, OnePlus đã vượt mặt Samsung một cách ngoạn mục với OnePlus 13.

Với thiết kế nổi bật, camera tuyệt vời, thời lượng pin dài cùng nhiều tính năng khác, OnePlus 13 đáp ứng hầu hết mọi yêu cầu của người dùng và mang đến cảm giác mới mẻ và thú vị — tất cả chỉ với mức giá khoảng 13 triệu đồng. Ngược lại, dòng Galaxy S25 Series không có quá nhiều khác biệt so với bản tiền nhiệm.

OnePlus 15 sẽ dễ dàng "đè bẹp" Galaxy S26.

Và, thật không may cho Samsung, mọi dấu hiệu đều cho thấy điều này sẽ lặp lại vào năm 2026. OnePlus một lần nữa lại thúc đẩy sự thay đổi trong khi Samsung vẫn liên tục ra mắt những chiếc điện thoại giống nhau năm này qua năm khác.

Tất nhiên, mọi thứ về dòng Galaxy S26 mới chỉ là dự đoán. Giới chuyên gia hy vọng Samsung sẽ làm chúng ta ngạc nhiên và biến những chiếc điện thoại Galaxy S năm sau trở thành những chiếc điện thoại tốt nhất.