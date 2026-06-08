Vì sao nhiều người chọn Galaxy A thay vì Galaxy S đắt tiền?

Hầu hết các nhà sản xuất smartphone hiện nay đều áp dụng mô hình “tốt, tốt hơn, tốt nhất” trong việc ra mắt sản phẩm. Điển hình là dòng Galaxy S của Samsung với các mẫu mới nhất như Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra. Trong khi đó, dòng Galaxy A và các dòng tầm trung khác từ Google hay Apple cũng đang thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.

Galaxy A đang là lựa chọn mà nhiều người tính ến.

Ra mắt lần đầu hơn một thập kỷ trước, dòng Galaxy A hiện đang cung cấp những lựa chọn tầm trung với tính năng được tinh giản, tập trung vào hiệu suất, thời lượng pin và khả năng chụp ảnh. Điều này giúp các mẫu Galaxy A có giá thành thấp hơn so với các dòng cao cấp như Galaxy S và Galaxy Z (điện thoại gập) của hãng.

Một trong những lý do chính khiến điện thoại dòng Galaxy A có giá rẻ hơn là do chúng sử dụng chip xử lý kém mạnh hơn, dẫn đến hiệu suất không tốt bằng khi thực hiện các tác vụ nặng như chơi game. Mặc dù một số mẫu có dung lượng pin tương đương với dòng S, nhưng thời lượng pin thực tế có thể không kéo dài bằng do chip không được tối ưu hóa hiệu năng. Ngoài ra, các mẫu Galaxy A thường có ít camera hơn và cảm biến camera có độ phân giải thấp hơn.

Ví dụ, so sánh giữa Galaxy S26 và Galaxy A57, Galaxy S26 sở hữu màn hình nhỏ hơn nhưng có độ phân giải cao hơn, bền hơn và thiết kế mỏng nhẹ hơn. Nó được trang bị chip Snapdragon cao cấp và nhiều RAM hơn.

Điện thoại có nhiều tính năng cắt giảm so với Galaxy S.

Mặc dù không mạnh mẽ bằng, điện thoại dòng Galaxy A vẫn có nhiều tính năng tương tự như dòng S. Chẳng hạn, Galaxy A57 có hệ thống ba camera tương tự nhưng thay thế ống kính tele bằng ống kính macro nhỏ hơn. Hơn nữa, các điện thoại dòng Galaxy A cũng đáp ứng tiêu chuẩn IP68 về khả năng chống nước, nhưng không được làm bằng vật liệu cao cấp như dòng S.

Quan trọng hơn, dòng Galaxy A mang lại giá trị tuyệt vời cho người tiêu dùng. Người dùng có thể nhận được nhiều tính năng hơn từ một chiếc Galaxy A mới như A57 so với một thiết bị Galaxy cao cấp đời cũ. Các mẫu A-series cũng được cập nhật hệ điều hành mới nhất, với Galaxy A57, A37 và A25 nằm trong danh sách được nâng cấp lên Android 17. Đặc biệt, Galaxy A57 được bán với giá khoảng 11 triệu vẫn được chú ý nhờ màn hình lớn, camera tốt và pin có thể sử dụng đến 2 ngày mỗi lần sạc, là lựa chọn hợp lý cho nhu cầu hàng ngày.

Việc cắt giảm tính năng khiến giá bán dòng Galaxy A rẻ hơn nhiều.

Đối với thanh thiếu niên và người dùng ít sử dụng, điện thoại dòng Galaxy A là sự lựa chọn cân bằng giữa giá trị và tính năng. Một số mẫu ở phân khúc thấp hơn, như Galaxy A37, có khung nhựa và chip xử lý cũ hơn là lý do khiến chúng có giá thấp hơn. Tuy nhiên, vẫn có những điện thoại dòng Galaxy A không có nhiều sự cắt giảm tính năng nhưng vẫn được bán với mức giá phải chăng.