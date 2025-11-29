Chiếc Galaxy A tầm trung sẽ thắng lớn với con chip này

Trong khi chúng ta đang chờ đợi dòng Galaxy S26, Samsung cũng đang phát triển các thiết bị Galaxy A sắp ra mắt. Mới đây, kết quả điểm chuẩn của Galaxy A37 đã được tiết lộ, khiến người dùng tầm trung vô cùng háo hức mong chờ.

Galaxy A37 sẽ là sản phẩm kế nhiệm của Galaxy A36.

Kết quả điểm chuẩn của chiếc điện thoại được cho là Samsung Galaxy A37 đã xuất hiện trong cơ sở dữ liệu Geekbench. Theo đó, mẫu smartphone tầm trung sẽ được trang bị chip Exynos 1480, mang lại hiệu năng tốt hơn nhiều so với Snapdragon 6 Gen 3 bên trong Galaxy A36.

Trong bài kiểm tra Geekbench, thiết bị có tên mã SM-A376B, đạt 1.158 điểm đơn nhân và 3.401 điểm đa nhân. Kết quả này đã vượt xa 1.019 điểm đơn nhân và 2.915 điểm đa nhân của Galaxy A36 năm nay.

Kết quả điểm chuẩn tin đồn của Galaxy A37.

Cũng theo các tin đồn, Samsung đã thử nghiệm thiết bị với RAM 6 GB. Phiên bản bán lẻ của Galaxy A37 có thể sở hữu RAM 8 GB, tương đương với Galaxy A36.

Dự kiến, khi được lên kệ, Galaxy A37 sẽ là một trong những điện thoại thông minh tầm trung giá cả phải chăng hơn của Samsung vào năm 2026. Hiện tại, Galaxy A36 có giá bán khá hấp dẫn tại Việt Nam, chỉ từ 7,99 triệu đồng, là một lựa chọn thay thế rẻ hơn cho Galaxy A56 và iPhone 16e.