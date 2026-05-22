Những smartphone Galaxy A “đáng tiền” nhất trong tầm giá dưới 5 triệu

Lưu ý: Điểm cần quan tâm ở những chiếc Galaxy A dưới đây không chỉ nằm ở giá bán, mà còn là hiệu năng thực tế, thời gian cập nhật phần mềm, màn hình và trải nghiệm hằng ngày như loa, camera hay độ mượt.

Galaxy A25 5G (4,69 triệu đồng)

Galaxy A25 5G là mẫu đáng chọn nhất nếu người dùng muốn dùng thoải mái trong 2-3 năm tới. Được bán với giá khoảng 4,69 triệu đồng, Galaxy A25 5G được xem là lựa chọn cân bằng nhất nhờ màn hình 120Hz, hiệu năng tốt hơn rõ rệt và camera ổn định hơn trong tầm giá.

Máy sở hữu màn hình Super AMOLED 120Hz sáng hơn, loa stereo, chip Exynos 1280 mạnh hơn đáng kể so với A15 và A16. Trong các bài benchmark, Galaxy A25 vượt A16 ở khả năng hiển thị và trải nghiệm đa phương tiện, đặc biệt khi chơi game hoặc đa nhiệm.

Camera của Galaxy A25 cũng cho màu sắc và độ chi tiết tốt hơn. Đây là mẫu phù hợp với người dùng thích xem phim, TikTok, Facebook hoặc chơi game nhẹ như Liên Quân, PUBG Mobile ở thiết lập trung bình.

Galaxy A17 5G (4,99 triệu đồng)

Điểm đáng chú ý nhất trên Galaxy A17 5G là Samsung đã bổ sung chống rung quang học OIS cho camera chính 50 MP, tính năng trước đây thường chỉ xuất hiện ở dòng cao hơn như Galaxy A25 hay A35. Máy cũng có màn hình Super AMOLED 6,7 inch, pin 5.000 mAh và hỗ trợ 25W.

Về hiệu năng, Galaxy A17 5G dùng chip Exynos 1330. Đây không phải con chip quá mạnh nhưng đủ ổn cho các tác vụ phổ thông như Facebook, TikTok, YouTube, học online hay chơi game nhẹ kiểu Liên Quân Mobile.

Samsung cũng đầu tư khá mạnh cho phần mềm khi cam kết tới 6 năm cập nhật Android và bảo mật cho Galaxy A17 5G. Đây là lợi thế lớn nếu người dùng muốn mua một chiếc máy dùng lâu dài mà không cần đổi điện thoại sau 2-3 năm.

Tuy nhiên, nếu chọn Galaxy A17 thì nên ưu tiên bản có bộ nhớ RAM 8 GB để không ảnh hưởng đến trải nghiệm, đặc biệt với các phiên bản One UI tương lai.

Galaxy A07 (4,29 triệu đồng)

Galaxy A07 là mẫu thay thế nhóm A05/A06 trước đây trong phân khúc phổ thông giá rẻ, hướng tới người dùng cần smartphone dễ dùng để xem YouTube, TikTok, Facebook, gọi video hoặc học online.

Điểm đáng chú ý của sản phẩm bao gồm màn hình 6,7 inch 90Hz, camera chính 50 MP, pin 5.000 mAh, hỗ trợ kháng nước chuẩn IP54 và được Smasung cam kết 6 lần nâng cấp Android và 6 năm cập nhật bảo mật. So với Galaxy A06, Galaxy A07 có thiết kế hiện đại hơn và được Samsung đầu tư mạnh hơn về hỗ trợ phần mềm. Đây là điểm khá hiếm trong phân khúc khoảng 2-3 triệu đồng.

Về hiệu năng, sức mạnh từ chip MediaTek Helio G99 kết hợp RAM 8 GB cho phép điện thoại có thể hoạt động tốt với các nền tảng mạng xã hội, game nhẹ như Liên Quân Mobile, học online cũng như hoạt động đa nhiệm cơ bản.

Tuy nhiên, màn hình của máy vẫn là LCD HD+ thay vì AMOLED như Galaxy A16 hay A25. Camera cũng chỉ phù hợp chụp đủ sáng, không mạnh về quay video hoặc chụp đêm.

Galaxy A06 5G (3,69 triệu đồng)

Ở phân khúc khoảng 3-4 triệu đồng, Galaxy A06 5G là cái tên phù hợp cho học sinh, người lớn tuổi hoặc người cần máy phụ. Thiết bị vẫn hỗ trợ 5G, pin lớn và màn hình rộng, đủ đáp ứng các nhu cầu phổ thông như Facebook, TikTok hay YouTube.

Đây là mẫu Galaxy A giá rẻ phù hợp cho nhu cầu cơ bản như nghe gọi hay truy cập các trang mạng xã hội phổ biến hiện nay. Tất nhiên, hiệu năng và camera của Galaxy A06 chỉ ở mức cơ bản. Đây không phải lựa chọn dành cho game thủ hoặc người thích chụp ảnh nhiều, nhưng phù hợp nếu ưu tiên pin và mức giá dễ tiếp cận.