Galaxy A08 âm thầm ra mắt với pin siêu lớn, giá từ 4,4 triệu đồng

Cách đây vài ngày, Samsung Galaxy A08 đã xuất hiện trên trang web của một nhà bán lẻ trực tuyến tại UAE, và giờ đây hãng công nghệ Hàn Quốc đã quyết định chính thức ra mắt sản phẩm này. Samsung đã bổ sung Galaxy A08 vào danh mục sản phẩm trên trang web của mình tại Serbia và Bosnia & Herzegovina.

Thiết bị sở hữu màn hình PLS LCD 6,7 inch với độ phân giải 720x1600 pixel, camera sau chính 50MP (khẩu độ f/1.8) kết hợp cùng camera phụ 2MP (f/2.4), camera trước 8MP và viên pin dung lượng 6.000 mAh.

Galaxy A08.

Máy được trang bị vi xử lý CPU 8 nhân tốc độ 2,2GHz, đi kèm RAM 4GB chuẩn LPDDR5X và bộ nhớ trong 128GB (có thể mở rộng). Thiết bị chạy hệ điều hành Android 17 với giao diện One UI 9, đồng thời được cam kết hỗ trợ 6 bản nâng cấp hệ điều hành lớn và 6 năm cập nhật bảo mật.

Điện thoại đạt chuẩn kháng bụi và nước IP64, hỗ trợ hai SIM, có giắc cắm tai nghe 3,5mm và cảm biến vân tay. Galaxy A08 có các tùy chọn màu sắc gồm bạc, xanh lá và xanh đậm. Mức giá tại châu Âu vẫn chưa được tiết lộ, nhưng tại UAE, sản phẩm này có giá khoảng 170 USD (khoảng 4,4 triệu đồng).

3 màu của Galaxy A08.

So với Galaxy A07, điểm khác biệt duy nhất chỉ là Galaxy A08 sở hữu viên pin lớn hơn 1.000 mAh. Hiện tại, vẫn chưa rõ khi nào sản phẩm này cập bến tại thị trường Việt Nam.