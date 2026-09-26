Google sẽ thử nghiệm vệ tinh phục vụ tính toán AI trong không gian

Vệ tinh của Google sẽ được đưa lên quỹ đạo thấp của Trái đất để kiểm tra khả năng hoạt động của thiết bị trong điều kiện bức xạ và nhiệt độ khắc nghiệt của không gian.

Logo Google trong trụ sở chính công ty tại New York, Mỹ. Ảnh: Reuters

Google cũng dự kiến sẽ thử nghiệm giải pháp làm mát chip trong chân không - môi trường mà không thể dùng giải pháp làm mát bằng khí như trên Trái đất. Vệ tinh sẽ mang theo con chip TPU - loại chip do Google tự phát triển phục vụ các tác vụ trí tuệ nhân tạo.

Google nhấn mạnh thử nghiệm này chỉ nhằm thu thập dữ liệu và xác định các tình huống có thể gây ra lỗi chip, chưa phải thử nghiệm khả năng hoạt động của trung tâm dữ liệu AI trên quỹ đạo không gian. Công ty đặt mục tiêu sẽ phóng thêm hai vệ tinh vào năm 2027 để thử nghiệm kết nối laser tốc độ cao, phục vụ các cụm máy tính trong tương lai.

Giới chuyên gia cho rằng ý tưởng xây dựng các trung tâm dữ liệu AI ngoài không gian vẫn cần nhiều năm nữa mới có thể thương mại hóa do chi phí phóng vệ tinh đắt đỏ và những hạn chế về kỹ thuật, sản xuất vệ tinh.