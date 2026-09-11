Samsung khoe chiến thắng lớn với Galaxy Z Fold8 nhằm “nắn gân” iPhone Duo

Samsung vừa công bố những con số ấn tượng về doanh số hai mẫu smartphone gập mới nhất của hãng, gồm Galaxy Z Fold8 và Z Fold8 Ultra, trong bối cảnh Apple giới thiệu iPhone Duo. Cụ thể, chỉ 1 tháng sau khi ra mắt, doanh số của bộ đôi Galaxy Z Fold8 tại Mỹ đã tăng hơn 30% so với Galaxy Z Fold7, chiếm khoảng 80% tổng doanh số của dòng Galaxy Z tại thị trường này.

Galaxy Z Fold8 series đang được Samsung tự hào nhờ doanh số tăng bất ngờ.

Theo Samsung, người tiêu dùng đặc biệt ưa chuộng thiết kế mỏng nhẹ, tính di động và màn hình bên trong rộng hơn của Galaxy Z Fold8. Trong khi đó, Galaxy Z Fold8 Ultra lại thu hút những khách hàng tìm kiếm không gian màn hình lớn hơn. Các thông tin này phù hợp với những báo cáo trước đây khi cho biết Galaxy Z Fold8 có doanh số cao gấp 3 lần so với Galaxy Z Fold7 trong giai đoạn mở bán.

Đáng chú ý, số lượng người dùng Galaxy Z Flip nâng cấp lên Galaxy Z Fold8 hoặc Z Fold8 Ultra cũng cao gấp ba lần so với số người nâng cấp lên Galaxy Z Fold7. Điều đó cho thấy thiết kế mới đáp ứng nhu cầu của người dùng.

Sự xuất hiện của iPhone Duo có thể khiến sức hút Galaxy Z Fold8 lắng xuống?

Trong khi đó, Apple cũng đã ra mắt mẫu iPhone gập đầu tiên mang tên iPhone Duo. Sản phẩm bao gồm màn hình ngoài 5,4 inch và màn hình bên trong khoảng 7,6 inch. Tuy nhiên, giá khởi điểm của Galaxy Z Fold8 là 1.899 USD, con số thấp hơn so với mức giá khởi điểm mà iPhone Duo áp dụng là 1.999 USD. Tại thị trường Việt Nam, giá Galaxy Z Fold8 thậm chí rẻ hơn rất nhiều, từ 47 triệu đồng (chưa bao gồm các ưu đãi giảm giá mạnh), còn iPhone Duo từ 60,5 triệu đồng.

Dẫu vậy, sự xuất hiện của Apple chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý lớn hơn đến thị trường smartphone gập. Việc đặt trước sản phẩm sẽ bắt đầu từ ngày 16/10 trước khi chính thức lên kệ vào ngày 23/10 tại hơn 70 quốc gia trên thế giới.