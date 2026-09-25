Trung Quốc: "Bác sĩ mạng" bị tố buôn lậu, lừa hàng trăm bệnh nhân

Một bác sĩ giảm cân nổi tiếng tại Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc) bị cáo buộc lợi dụng chức vụ phó giám đốc một bệnh viện để nhập trái phép thiết bị y tế từ Trung Quốc và thu tiền của bệnh nhân cho một loại vật tư không thực sự cần thiết. Công tố viên xác định 424 bệnh nhân bị ảnh hưởng, với tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt lên tới 18,02 triệu Đài tệ (khoảng 15 tỷ đồng).

Bác sĩ bị cáo buộc nhập trái phép thiết bị y tế từ Trung Quốc

Trang CTS đưa tin, bác sĩ Vương cũng là một người nổi tiếng trong lĩnh vực giảm cân và sở hữu gần 10.000 người theo dõi trên Facebook. Ông bị Văn phòng Công tố Cao Hùng truy tố với các cáo buộc gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ tư.

Vụ việc được phát hiện trong thời gian ông Vương giữ chức phó giám đốc một bệnh viện ở Tiểu Cảng, Cao Hùng. Theo điều tra, nhằm giảm chi phí thiết bị y tế, ông đã nhập trái phép một số thiết bị từ Trung Quốc.

Bác sĩ Vương cũng là một người nổi tiếng trong lĩnh vực giảm cân trên Instagram.

Cơ quan công tố cũng cáo buộc bác sĩ này thông báo với bệnh nhân rằng nếu phẫu thuật có nhu cầu, họ phải tự chi trả để sử dụng dao phẫu thuật siêu âm, với chi phí vật tư hơn 40.000 Đài tệ/người (khoảng 33 triệu đồng).

Tuy nhiên, kết quả điều tra của cảnh sát và công tố viên không phát hiện bệnh nhân nào sử dụng loại thiết bị này. Cơ quan công tố vì vậy xác định 424 bệnh nhân đều bị tính khoản chi phí trên, với tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt lên tới 18,02 triệu Đài tệ.

Từng bị điều tra sau khi 2 bệnh nhân tử vong

Đây không phải lần đầu bác sĩ Vương vướng vào tranh cãi liên quan đến hoạt động chữa trị cho bệnh nhân.

Trước đó, một gia đình đã tố cáo bác sĩ thực hiện phẫu thuật thu nhỏ và nối tắt dạ dày cho bệnh nhân. Tuy nhiên, hai bệnh nhân đã tử vong trong vòng 10 ngày sau các ca phẫu thuật này. Vụ việc đã được công tố viên đưa ra truy tố với cáo buộc vi phạm Luật Y tế.

Trong vụ án mới, cơ quan công tố cho rằng ông Vương đã lợi dụng tâm lý bệnh nhân nôn nóng tìm kiếm cơ hội điều trị, đồng thời sử dụng giấy tờ giả và nhập trái phép thiết bị y tế.

Sau khi kết thúc điều tra, Văn phòng Công tố Cao Hùng truy tố ông về các cáo buộc vi phạm Luật Dược phẩm, Luật Quản lý thiết bị y tế, làm giả giấy tờ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời đề nghị tòa xem xét mức án nghiêm khắc và tịch thu khoản tiền bị xác định là thu nhập từ hành vi phạm tội.

Về phía bác sĩ Vương, ông lên tiếng trên Facebook rằng các chứng cứ của vụ án vẫn cần được tòa án xem xét, đồng thời kêu gọi không kết luận vụ việc trước khi có phán quyết chính thức.