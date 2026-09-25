Ra mắt OnePlus N6 Lite với pin 7000 mAh, giá từ 4,6 triệu đồng

OnePlus vừa mở rộng dòng sản phẩm N6 tại Ấn Độ bằng việc ra mắt mẫu OnePlus N6 Lite mới. Chiếc smartphone 4G giá rẻ này sở hữu viên pin dung lượng lớn 7.000mAh và gia nhập cùng các mẫu OnePlus N6 và N6x tại thị trường này.

OnePlus N6 Lite có giá bán 16.999 Rupee (khoảng 4,6 triệu đồng) cho phiên bản duy nhất với RAM 4GB và bộ nhớ trong 64GB. Máy có hai tùy chọn màu sắc: Đen Midnight (Midnight Black) và Xanh Neo (Neo Green) nổi bật.

2 màu của OnePlus N6 Lite.

Thiết bị được trang bị vi xử lý Unisoc T7250 cùng màn hình LCD 6,75 inch, hỗ trợ tần số quét 120Hz và độ sáng tối đa 900 nit ở chế độ độ sáng cao.

Máy hỗ trợ mở rộng dung lượng lưu trữ thông qua thẻ nhớ microSD.

Điện thoại sở hữu camera sau 13MP, sử dụng cảm biến OmniVision OV13B10 và camera trước 5MP.

Các tính năng khác bao gồm: cảm biến vân tay đặt ở cạnh bên, chuẩn kháng bụi nước IP64 và chứng nhận độ bền quân sự MIL-STD-810H.

Cấu hình của OnePlus N6 Lite.

Các tùy chọn kết nối bao gồm: hỗ trợ 2 SIM 4G, Wi-Fi băng tần kép, Bluetooth 5.2 và GPS. Máy hỗ trợ sạc có dây công suất 15W và sạc ngược có dây 5W.

OnePlus N6 Lite được trang bị cổng USB Type-C cũng như giắc cắm tai nghe 3,5mm. Máy có trọng lượng 215 gram và độ dày 8,95mm.