Samsung chi tiền hoàn lại gần 8 triệu đồng cho người mua Galaxy Z Fold8

Những người hâm mộ Samsung tại Mỹ vừa có cơ hội nhận hoàn tiền lên đến 300 USD sau khi đã mua Galaxy Z Fold8 và đáp ứng yêu cầu nhất định. Nếu vừa sở hữu chiếc điện thoại gập mới này, người dùng hãy liên hệ ngay với bộ phận hỗ trợ của Samsung để có thể nhận khoản tiền hoàn lại đáng kể.

Samsung nỗ lực đảm bảo quyền lợi cho khách hàng Galaxy Z Fold8.

Được ra mắt với giá 1.899 USD, Galaxy Z Fold8 hiện đang được bán với mức giá giảm 300 USD, điều này đã khiến nhiều người mua gần đây tìm cách trả lại thiết bị để tận dụng mức giá ưu đãi mới.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng chương trình hoàn tiền này không phải là một chương trình khuyến mãi chính thức, mà phụ thuộc vào loại và phương thức mua hàng của từng khách hàng. Nếu thiết bị của người dùng vẫn trong thời gian đổi trả, khả năng nhận hoàn tiền 300 USD là rất cao. Dĩ nhiên, chương trình hoàn tiền hiện chỉ áp dụng tại Mỹ và chưa rõ khả năng mở rộng sang các thị trường khác.

Trên diễn đàn Reddit, nhiều chủ sở hữu Galaxy Z Fold8 xác nhận rằng họ đã nhận được khoản hoàn tiền từ Samsung. Một người dùng cho biết đã mua Galaxy Z Fold8 khoảng hai tuần trước và đã liên hệ với bộ phận hỗ trợ để trả lại sản phẩm do giá bán gần đây đã giảm. Người này đã được Samsung đề nghị một thỏa thuận điều chỉnh chênh lệch giá và hoàn tiền thay vì phải trả lại sản phẩm.

Mặc dù vậy, việc nhận hoàn tiền và số tiền cụ thể sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm số tiền người dùng đã chi tiêu và các ưu đãi khác mà họ đã sử dụng khi đặt hàng. Đây không phải là lần đầu tiên Samsung thực hiện các chương trình hoàn tiền tương tự, bởi trước đó, nhiều người dùng Galaxy S26 Ultra cũng đã nhận được hoàn tiền khi giá sản phẩm được giảm tại Mỹ.