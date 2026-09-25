Đây là những vị trí trong nhà không nên để điện thoại và laptop

Hiện nay, việc bảo quản thiết bị điện tử, đặc biệt là các sản phẩm sử dụng pin lithium, rất quan trọng. Các nhà sản xuất như Apple, Google và Samsung đã đưa ra những khuyến nghị cụ thể về nhiệt độ sử dụng và bảo quản thiết bị.

Ảnh minh họa.

Chẳng hạn, Apple khuyến cáo người dùng nên sử dụng iPhone trong khoảng nhiệt độ từ 0°C đến 35°C, đồng thời cảnh báo rằng nhiệt độ quá cao có thể làm giảm tuổi thọ pin vĩnh viễn. Chính những lời khuyên này dẫn đến việc một số vị trí trong nhà của người dùng không còn phù hợp để cất giữ thiết bị điện tử.

Cạnh cửa sổ

Đặt thiết bị gần cửa sổ có ánh nắng trực tiếp có thể gây hại. Ngay cả khi nhiệt độ phòng dễ chịu, thiết bị vẫn có thể nóng lên khi tiếp xúc với ánh nắng. Samsung khuyến cáo người dùng không để thiết bị dưới ánh nắng mặt trời quá lâu, đặc biệt là các sản phẩm như smartphone, tablet và smartwatch.

Trong phòng tắm

Việc để điện thoại hoặc loa Bluetooth trong phòng tắm có thể gây hại do độ ẩm cao. Hơi nước có thể làm hỏng các thiết bị điện tử, ngay cả những sản phẩm chống nước cũng không hoàn toàn miễn nhiễm với độ ẩm. Do đó, nên cất giữ thiết bị ở nơi khô ráo.

Phòng tắm chứa rất nhiều độ ẩm.

Sạc gần bộ tản nhiệt hoặc máy sưởi

Việc sạc thiết bị gần lò sưởi có thể gây hại cho pin. Samsung khuyến cáo người dùng nên giữ thiết bị trong khoảng nhiệt độ từ 0°C đến 35°C và tránh tiếp xúc lâu dài với nhiệt độ cao.

Trong xe hơi

Tuyệt đối không bao giờ để điện thoại, sạc dự phòng hoặc laptop trong xe khi đỗ dưới nắng. Apple cảnh báo rằng nhiệt độ bên trong xe có thể vượt quá giới hạn an toàn cho thiết bị.

Trong ngăn kéo

Việc cất giữ thiết bị trong ngăn kéo mà không sử dụng trong thời gian dài có thể dẫn đến tình trạng pin cạn kiệt. Vì pin vẫn tiếp tục xả điện nhẹ ngay cả khi không sử dụng, do đó cần kiểm tra định kỳ.

Ngăn kéo không thích hợp để cất giữ thiết bị có pin lithium.

Cuối cùng, để bảo quản thiết bị điện tử một cách tốt nhất, hãy chọn những nơi khô ráo, tránh ánh nắng trực tiếp và nguồn nhiệt. Nếu thiết bị bị quá nóng trong quá trình sử dụng, hãy đảm bảo rằng các lỗ thông hơi không bị tắc nghẽn và sử dụng trên bề mặt cứng để kiểm soát nhiệt độ. Việc chăm sóc đúng cách sẽ giúp kéo dài tuổi thọ pin và nâng cao hiệu suất của thiết bị.