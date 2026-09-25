iPhone 18 Pro liên tiếp xuất hiện vấn đề sau khi mở bán

Chỉ vài ngày sau khi bán ra thị trường vào ngày 18/9, mạng xã hội đã xuất hiện thông tin về một số chiếc iPhone 18 Pro gặp phải tình trạng hiển thị với các đường kẻ dọc màu xanh lá cây, hồng hoặc đỏ. Tuy nhiên, bằng chứng hiện có vẫn còn yếu và chưa đủ để khẳng định đây là lỗi sản xuất trên diện rộng.

Một mẫu iPhone bị lỗi sọc xanh trên màn hình.

Các bài đăng trên mạng xã hội, đặc biệt là từ Jay's Tech vào khoảng ngày 23/9, đã chia sẻ hai video cho thấy một chiếc iPhone 18 Pro màu đỏ tía với một đường kẻ dọc màu hồng và một đường kẻ màu xanh lá cây gần cạnh trái. Bài đăng này cho rằng việc thiết lập lại thiết bị không giải quyết được vấn đề.

Một hình ảnh khác trên Reddit cũng cho thấy một đường kẻ màu xanh lá cây trên iPhone 18 Pro, nhưng nhiều người nghi ngờ về tính xác thực của nó do sự không nhất quán trong hình ảnh. Thông tin về quyền sở hữu thiết bị và lịch sử sử dụng vẫn chưa được xác định, và không thể loại trừ khả năng thiết bị đã bị rơi, chịu áp lực hoặc tiếp xúc với chất lỏng.

Hiện tại, Apple vẫn chưa có phản hồi chính thức về các cáo buộc này. Số lượng thiết bị bị ảnh hưởng chưa được xác định, và chưa có bằng chứng nào cho thấy vấn đề liên quan đến một linh kiện cụ thể hay là một vấn đề nghiêm trọng.

Người dùng iPhone 18 Pro không nên lo lắng

Theo hướng dẫn từ iFixit, trước khi liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Apple, người dùng nên kiểm tra để đảm bảo sự cố không phải lỗi phần mềm. Nếu màn hình iPhone 18 Pro hiển thị một đường kẻ màu liên tục, hãy thực hiện các bước sau:

- Khởi động lại điện thoại và kiểm tra xem đường kẻ vẫn xuất hiện trên màn hình chính, trong cài đặt và trong quá trình khởi động.

- Ghi lại sự cố bằng một thiết bị khác, bao gồm cả màn hình khóa và nhiều ứng dụng.

- Tháo bỏ bất kỳ miếng dán bảo vệ màn hình hoặc ốp lưng nào có thể ảnh hưởng đến chất lượng hiển thị.

- Sao lưu dữ liệu và liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Apple hoặc nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền nếu vấn đề vẫn tiếp diễn.

- Ghi chú lại bất kỳ sự cố rơi rớt, áp suất hoặc tiếp xúc với chất lỏng nào trong quá trình sử dụng, vì những chi tiết này sẽ ảnh hưởng đến việc chẩn đoán và xử lý bảo hành.

Apple vẫn chưa có phản hồi về sự cố.

iFixit cũng lưu ý rằng các đường kẻ màu xanh lá cây hoặc tím xuất hiện liên tục có thể là dấu hiệu của sự cố điện tử trên màn hình. Lúc này, trang web khuyến nghị thay thế màn hình nếu kiểm tra phần mềm không giải quyết được vấn đề.

Người dùng cũng cần lưu ý rằng các khiếu nại về đường kẻ trên màn hình và lỗi nhận diện khuôn mặt (Face ID) là hai vấn đề riêng biệt. Hiện tượng thiết bị bị treo và thông báo “Face ID không khả dụng” trên iPhone 18 Pro là những triệu chứng khác, với nguyên nhân khác nhau. Một số báo cáo cho biết Apple đã biết về vấn đề Face ID và dự kiến sẽ khắc phục bằng phần mềm trong tuần tới.

Mặc dù các bằng chứng về lỗi hiển thị còn hạn chế, người dùng vẫn nên theo dõi tình hình và liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Apple nếu gặp phải vấn đề. Khôi phục cài đặt gốc không phải là giải pháp cho lỗi màn hình. Hãy chờ đợi thông báo chính thức từ Apple hoặc các nghiên cứu độc lập ghi nhận thêm các trường hợp tương tự.