Samsung “châm chọc” Apple khi tung video Tim Cook giới thiệu Galaxy Z Fold8

Samsung vừa gây chú ý khi đưa hình ảnh và danh tính giống hệt CEO Apple, Tim Cook, vào chiến dịch quảng cáo cho chiếc điện thoại gập Galaxy Z Fold8.

Người đàn ông tên "Tim Cook" giới thiệu chiếc Galaxy Z Fold8.

Đoạn video quảng cáo vui nhộn được Samsung New Zealand phát hành có sự xuất hiện của một người đàn ông đến từ vùng Palmerston North, New Zealand, người tự xưng là Tim Cook. Trong video, nhân vật này nhanh chóng chuyển sự chú ý sang Galaxy Z Fold8, thay vì công bố thông tin mới từ Apple.

Trò đùa này không quá bất ngờ, khi Samsung đang triển khai chiến dịch #SwitchToGalaxy nhằm quảng bá Galaxy Z Fold8 như một lựa chọn thay thế cho những người dùng muốn từ bỏ thiết kế smartphone truyền thống. Kể từ khi Apple công bố iPhone Duo, chiếc điện thoại gập đầu tiên của mình, Samsung đã liên tục “trêu chọc” thiết bị này theo những cách hài hước, đồng thời chào đón sự trở lại của Apple vào thị trường điện thoại gập sau nhiều năm.

iPhone Duo là đối thủ chính của Galaxy Z Fold8.

Dòng chú thích của Samsung trong video đã thêm một lớp ý nghĩa cho trò đùa, ám chỉ rằng “Tim Cook” sắp có một thông báo, nhưng lần này là về Galaxy. Chiêu trò này đã thu hút nhiều phản ứng tích cực từ người xem, với sự chú ý tập trung vào sự giống nhau giữa nhân vật và CEO của Apple, cũng như quyết định của Samsung trong việc sử dụng hình ảnh này cho chiến dịch quảng bá. Thay vì so sánh nghiêm túc giữa hai thương hiệu, Samsung đã chọn cách đơn giản: mang lại tiếng cười cho khán giả và giới thiệu Galaxy Z Fold8.