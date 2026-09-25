iPhone Duo khiến smartphone Samsung và Huawei... được lợi

Ngay cả trước khi iPhone Duo ra mắt, ý tưởng về điện thoại màn hình gập có bề ngang rộng đã bắt đầu thu hút sự chú ý nhờ các thiết bị như Galaxy Z Fold8. Một số người cho rằng xu hướng này bắt đầu từ mùa xuân năm ngoái với Huawei Pura X hoặc mùa xuân năm nay với Pura X Max. Ngược lại, nhiều người lại lập luận rằng tất cả chỉ là những bước đi đón đầu trước khi chiếc iPhone màn hình gập ra mắt.

Huawei Pura X View.

Theo các chuyên gia, điện thoại màn hình gập rộng sẽ tiếp tục tồn tại và đang gặt hái thành công lớn đến mức chúng có thể thay đổi cả thiết kế của những chiếc điện thoại dạng thanh truyền thống. Huawei đã ra mắt Pura X View và cực kỳ thành công tại Trung Quốc – Oppo cũng sẽ tung ra sản phẩm tương tự trong tương lai.

Huawei Pura X View không phải là một sản phẩm quá gây chú ý

Thực tế, Huawei Pura X View không khiến nhiều người phấn khích, ngoại trừ kiểu dáng và thiết kế siêu mỏng của chúng. Trong khi các điện thoại hiện nay đang chuyển sang dùng vi xử lý 2nm, chip Kirin 9030S lại là chip 5nm, đồng nghĩa với việc hiệu năng và hiệu quả sử dụng năng lượng sẽ bị hạn chế hơn.

Huawei đã bù đắp điều này bằng viên pin dung lượng lớn 7.000 mAh. Ngoài ra, sản phẩm của Huawei còn có camera chính 200MP ở mặt lưng, đi kèm camera tele 50MP có chống rung quang học và camera góc siêu rộng 8MP.

Ảnh minh họa.

Bất chấp thông số kỹ thuật không quá nổi bật, Pura X View đã bán được con số đáng kinh ngạc: 280.000 chiếc chỉ trong năm ngày tại Trung Quốc, trở thành chiếc điện thoại bán chạy nhất nước này ngay trong tuần đầu ra mắt. Sức hút này chủ yếu đến từ màn hình 6,39 inch với tỷ lệ khung hình 5:3.

Xét trên các khía cạnh khách quan, Huawei Pura X View là kết quả của nhiều sự đánh đổi và màn hình chính là một trong số đó. Dù trông rất thú vị và mới lạ nhưng thiết kế này lại khiến việc sử dụng điện thoại bằng một tay trở nên khó khăn. Đó chính là lý do ngành công nghiệp chuyển sang dùng màn hình dài khi kích thước điện thoại ngày càng lớn. Tuy nhiên, Huawei hầu như không có giải pháp nào để tận dụng lợi thế của hình dáng này. Đây chính là điểm mà Apple thực sự tạo ra sự khác biệt với chiếc iPhone Duo.

Điện thoại màn hình rộng cần học hỏi ý tưởng phần mềm của Apple

Dễ hiểu khi nhiều người coi iPhone Duo là sản phẩm "quá ít, quá muộn", nhất là khi chúng ra mắt khá lâu sau các mẫu điện thoại màn hình gập khác, bao gồm cả những mẫu có màn hình rộng. Tuy nhiên, bất ngờ lớn nhất tại sự kiện "Surprise and shine" lại nằm ở cách iOS 27.1 xử lý các màn hình rộng này.

iPhone Duo.

Mặc dù hiệu ứng hoạt ảnh khi mở máy thu hút nhiều sự chú ý nhất nhưng chính việc thiết kế lại toàn bộ hệ điều hành mới là điều đáng được quan tâm và học hỏi. Thay vì chỉ đơn thuần kéo giãn giao diện, Apple đã tư duy lại những nền tảng cơ bản của iOS để phù hợp với hình dáng mới.

Huawei Pura X View.

Thanh Dock được chuyển sang cạnh phải, ngay bên dưới thanh trạng thái đã được thiết kế lại, giúp dành trọn không gian dọc quý giá cho các ứng dụng và nội dung mà người dùng thực sự muốn tập trung. Bên trong các ứng dụng, những nút điều khiển quan trọng cũng được chuyển sang cạnh bên, giúp thao tác bằng một tay dễ dàng hơn. Dù nhỏ nhặt, những thay đổi này mang lại cho Duo một trải nghiệm trọn vẹn mà cả Galaxy Z Fold8 lẫn Huawei Pura X View đều không thể đạt được.

Huawei, Samsung và hầu hết các nhà sản xuất khác khi thử nghiệm các kiểu dáng thiết kế mới thường chỉ tập trung vào phần cứng. Phần mềm vẫn chủ yếu là phiên bản quen thuộc với vài thay đổi nhỏ và điều này thường dẫn đến những trải nghiệm không như ý.

Người dùng xứng đáng được trải nghiệm tốt hơn

Trong khi hầu hết các nhà sản xuất Android bị giới hạn bởi những gì Google cung cấp cho hệ điều hành, Huawei lại đang tự phát triển hệ điều hành riêng, cho phép kiểm soát tốt hơn trải nghiệm phần mềm. Các chuyên gia rất mong công ty tận dụng lợi thế này và bắt đầu bổ sung các ý tưởng phần mềm phù hợp cho phần cứng vốn đã vô cùng ấn tượng của mình.

Việc phải trông chờ vào Apple đem lại những thứ mới mẻ là quá lâu với những tín đồ công nghệ. Rõ ràng, Huawei, Samsung hay thậm chí là Google có thể làm tốt hơn thế.