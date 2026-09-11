Nên mua iPhone Duo hay chọn Galaxy Z Fold8 rẻ hơn 20 triệu đồng?

Apple đã chính thức bước vào thị trường smartphone màn hình gập với iPhone Duo, có thiết kế dạng gập ngang tương đối vuông khi đóng. Cách tiếp cận này khá tương đồng với Galaxy Z Fold8 của Samsung, vốn cũng hướng tới một thiết bị nhỏ gọn khi cầm và mở ra màn hình rộng.

iPhone Duo (trái) và Galaxy Z Fold8 (phải).

iPhone Duo có giá khởi điểm 64,99 triệu đồng với bản 256GB, cho phép nhận đặt trước từ ngày 16/10 và bán ra ngày 23/10. Trong khi đó, Galaxy Z Fold8 có giá chỉ từ 42,99 triệu đồng - thấp hơn khoảng 20 triệu đồng. Cả hai đều tập trung vào trải nghiệm màn hình lớn nhưng vẫn có thể sử dụng tương đối thuận tiện ở trạng thái đóng.

Thiết kế gọn khi cầm, khác biệt về trọng lượng

iPhone Duo có màn hình ngoài 5,4 inch OLED trong khi Galaxy Z Fold8 sử dụng màn hình ngoài 5,5 inch. Cả hai đều hướng tới việc thực hiện nhanh các tác vụ như đọc thông báo, trả lời tin nhắn hoặc kiểm tra email mà không cần mở máy.

Màn hình chính của iPhone Duo.

Khi mở ra, iPhone Duo có màn hình trong 7,8 inch với bề mặt nano-texture dạng mờ. Galaxy Z Fold8 sở hữu màn hình trong 7,6 inch nhưng tỷ lệ 4:3, tạo cảm giác giống một máy tính bảng nhỏ. Thiết kế này phù hợp với các tác vụ đa nhiệm, xem video hoặc đọc nội dung dài. Khi xoay máy theo chiều dọc, tỷ lệ màn hình cũng thuận tiện hơn cho việc lướt mạng xã hội và xem video dọc.

iPhone Duo.

iPhone Duo có khung titanium, các cạnh phẳng và mặt lưng bóng cùng nút Camera Control kế thừa từ thế hệ iPhone 17. Tuy nhiên, máy không có Face ID và cảm biến LiDAR, thay vào đó sử dụng Touch ID tích hợp trong nút khóa cạnh bên.

Về kích thước, iPhone Duo dày 5,2 mm khi mở và 11,3 mm khi gập, nặng 254 gram. Galaxy Z Fold8 mỏng hơn với độ dày 4,5 mm khi mở, 9,7 mm khi gập và chỉ nặng 201 gram. Chênh lệch 53 gram có thể tạo cảm giác khác biệt rõ rệt khi cầm hoặc mang máy trong thời gian dài.

Màn hình gập và khả năng chống nước, bụi

Nếp gấp vẫn là một trong những vấn đề người dùng quan tâm trên smartphone màn hình gập. Với iPhone Duo, lớp phủ nano-texture trên màn hình trong giúp giảm cảm nhận về nếp gấp, đến mức gần như không nhìn thấy khi màn hình bật.

Galaxy Z Fold8.

Galaxy Z Fold8 vẫn có nếp gấp nhưng khó nhận thấy khi màn hình hoạt động. Samsung sử dụng màn hình Flex Titanium mới, mỏng và bền hơn các thế hệ Galaxy Fold trước, đồng thời góp phần hạn chế nếp gấp.

Khả năng chống chịu môi trường lại là điểm khác biệt đáng chú ý. iPhone Duo đạt chuẩn IP68, có khả năng chống bụi, cát và chịu được việc ngâm trong nước ở độ sâu tương đương đầu gối trong tối đa 30 phút.

Galaxy Z Fold8 đạt IP48. Máy vẫn có khả năng chịu ngâm nước tương tự nhưng chỉ được bảo vệ trước các vật thể có kích thước lớn hơn hạt cát.

Camera: Cùng cắt giảm ống kính telephoto

Do hướng tới thiết kế nhỏ gọn, cả iPhone Duo và Galaxy Z Fold 8 đều không có camera telephoto chuyên dụng.

iPhone Duo được trang bị camera chính 48 MP và camera góc siêu rộng 48 MP. Camera selfie trên màn hình ngoài có độ phân giải 12 MP trong khi Apple chưa công bố độ phân giải của camera ẩn dưới màn hình trong.

Mặt sau của iPhone Duo.

Galaxy Z Fold8 sử dụng camera chính 50 MP và camera góc siêu rộng 50 MP, hai camera selfie 10 MP ở màn hình ngoài và màn hình trong.

Dù không có ống kính telephoto, Galaxy Z Fold8 vẫn có thể chụp ảnh ở mức zoom 2x và 4x thông qua việc cắt vùng từ cảm biến. Theo đánh giá của CNET, ảnh chụp trong các tình huống thông thường vẫn có độ chi tiết tốt, do đó việc thiếu camera telephoto không trở thành hạn chế lớn với người dùng chụp ảnh hằng ngày.

Thời lượng pin và tốc độ sạc

Apple không công bố dung lượng pin cụ thể của iPhone Duo mà đưa ra thời lượng sử dụng theo từng tác vụ. Với nhu cầu sử dụng thông thường, máy có thể hoạt động tới 24 giờ.

Theo công bố của Apple, màn hình ngoài cho thời lượng tối đa 44 giờ khi xem video hoặc 37 giờ khi phát video trực tuyến. Với màn hình trong, các con số lần lượt là 31 giờ và 26 giờ.

Các trạng thái sử dụng của iPhone Duo.

iPhone Duo hỗ trợ sạc đạt 50% trong khoảng 15 phút khi sử dụng bộ sạc 60 W. Tuy nhiên, thông tin từ trang thông số quốc tế của Apple cũng đề cập thử nghiệm với bộ sạc 40 W, do đó công suất sạc tối đa thực tế vẫn cần được xác nhận thêm.

Máy hỗ trợ sạc không dây MagSafe với công bố đạt 50% trong 30 phút khi sử dụng bộ sạc MagSafe 35 W. Một thông tin khác của Apple cho biết công suất tối đa qua Qi2 là 25 W.

iPhone Duo cũng có thời lượng pin khá dài.

Trong khi đó, Galaxy Z Fold8 sử dụng pin 4.800 mAh nhờ công nghệ silicon-carbon. Trong thử nghiệm của CNET, máy có thể hoạt động trọn một ngày và vẫn còn đủ pin cho sáng hôm sau.

Thiết bị hỗ trợ sạc có dây 45 W, đạt 73% sau 30 phút và đầy pin trong khoảng một giờ. Galaxy Z Fold8 không tích hợp nam châm cho sạc Qi2 nhưng khi sử dụng ốp tương thích, máy có thể sạc 28% pin sau 30 phút với sạc không dây 20 W.

iOS hay Android có thể quyết định lựa chọn

Ngoài phần cứng, hệ điều hành là khác biệt khó bỏ qua giữa hai mẫu máy. iPhone Duo tận dụng iOS để chuyển nội dung giữa màn hình ngoài và màn hình trong một cách liền mạch. Apple cũng tích hợp các tính năng như kết nối vệ tinh và hệ thống Camera Control.

iPhone Duo khiến iFan vô cùng phấn khích.

Galaxy Z Fold8 lại khai thác lợi thế của Android và hệ sinh thái Galaxy, đặc biệt phù hợp với người dùng thường xuyên đa nhiệm, đọc nội dung, lướt mạng xã hội hoặc sử dụng màn hình lớn như một máy tính bảng thu nhỏ.

Vì vậy, lựa chọn giữa hai thiết bị không chỉ phụ thuộc vào thông số. Người dùng đang sử dụng hệ sinh thái Apple có thể ưu tiên khả năng kết nối với các thiết bị và dịch vụ hiện có trong khi người dùng quen với Android có thể quan tâm hơn đến khả năng tùy biến và các tính năng đa nhiệm trên Galaxy Z Fold8.