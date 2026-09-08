Ra mắt Galaxy A07s với màn hình siêu mượt, giá chỉ 4,3 triệu đồng

Trước đó, vào tháng 8, Samsung Galaxy A07s đã xuất hiện trên Google Play Console cùng với Galaxy A08. Giờ đây, mẫu smartphone giá rẻ này đã âm thầm ra mắt tại khu vực Levant và hiện đã có thể đặt mua.

Galaxy A07s được trang bị vi xử lý 8 nhân MediaTek G99+ (tiến trình 6nm), đi kèm tùy chọn RAM lên đến 6GB và bộ nhớ trong lên đến 128GB. Máy cũng hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD để mở rộng dung lượng lưu trữ.

Samsung Galaxy A07s.

Thiết bị sở hữu màn hình LCD 6,7 inch với độ phân giải HD+ và tần số quét 90Hz.

Về khả năng nhiếp ảnh, Galaxy A07s có camera chính 50MP ở mặt sau kết hợp cùng cảm biến đo chiều sâu 2MP. Ở mặt trước, máy được trang bị camera selfie 8MP.

Cấu hình camera của Samsung Galaxy A07s.

Samsung Galaxy A07s đi kèm viên pin 5.000mAh, đạt chuẩn kháng nước/bụi IP54 và có cảm biến vân tay đặt ở cạnh bên. Máy chạy giao diện OneUI dựa trên Android 16 và sẽ được hỗ trợ cập nhật hệ điều hành cũng như bảo mật trong vòng 6 năm.

Các màu của Samsung Galaxy A07s.

Các tính năng khác của điện thoại Samsung bao gồm: giắc cắm tai nghe 3,5mm, Wi-Fi băng tần kép, GPS, Bluetooth 5.3 và cổng USB Type-C.

Galaxy A07s hiện đã có mặt tại Jordan với các tùy chọn màu sắc: Đen, Xanh lá và Tím nhạt. Giá bán của máy khá hấp dẫn, chỉ 119 Dinar Jordan (khoảng 4,3 triệu đồng).