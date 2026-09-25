Dùng AI vén màn về số phận bi thảm của mặt trăng trên Sao Kim

Dù Sao Kim hiện là hành tinh không có vệ tinh tự nhiên, công trình nghiên cứu mang tên "Tidal Demise: The Evolution and Fate of a Hypothetical Venus Moon" đã đặt ra giả thuyết về số phận của một mặt trăng nếu từng hiện diện tại đây.

Nhà vật lý thiên văn Stephen Kane thuộc đại học California, Riverside cùng các cộng sự phát hiện rằng chính chuyển động tự quay chậm chạp của hành tinh này có thể đã kéo vệ tinh rơi ngược trở lại bề mặt trong một vụ va chạm khổng lồ.

Sao Kim từng có riêng cho mình một mặt trăng?

Nhóm nghiên cứu không khẳng định Sao Kim từng có mặt trăng trong quá khứ mà tập trung xây dựng các mô hình máy tính để kiểm tra các kịch bản có thể diễn ra. Sử dụng Mặt trăng của Trái Đất làm chuẩn đối chứng, các nhà khoa học thử nghiệm mô phỏng với các vệ tinh có khối lượng từ một nửa đến gấp 10 lần Mặt trăng, kết hợp cùng các mức vận tốc tự quay khác nhau của Sao Kim.

Kết quả cho thấy sự khác biệt về chu kỳ tự quay giữa hai hành tinh tạo nên số phận trái ngược cho các vệ tinh. Trong khi Trái Đất quay một vòng mất khoảng 24 giờ và liên tục đẩy Mặt trăng ra xa khoảng 4 cm mỗi năm, Sao Kim lại mất tới 243 ngày Trái Đất để quay hết một vòng, khiến lực hấp dẫn kết hợp cùng chu kỳ quay chậm tự nhiên kéo vệ tinh dần xoắn ốc vào trong thay vì trôi dạt ra xa.

Trong các mô phỏng, những mặt trăng có kích thước càng lớn thì tốc độ lao vào hành tinh càng nhanh, giải phóng nguồn năng lượng và mô-men động lượng khổng lồ có khả năng làm biến đổi sâu sắc chuyển động tự quay, địa chất cùng khí hậu của Sao Kim. Các nhà khoa học nhận định mô hình này cũng cung cấp góc nhìn giá trị cho việc nghiên cứu các thế giới tự quay chậm có khả năng hình thành vệ tinh ngoài hệ Mặt Trời.

Hình minh họa mặt trăng của Sao Kim tự va vào hành tinh và vỡ tung.

Liên quan đến câu hỏi liệu mặt trăng có phải điều kiện tiên quyết cho sự sống hay không, giáo sư Kane nhận định việc sở hữu vệ tinh mang lại nhiều lợi ích nhưng không phải là yếu tố bắt buộc để một hành tinh duy trì khả năng sinh sống. Dù Mặt trăng đã làm thay đổi tiến trình tiến hóa của Trái Đất, tầm quan trọng cụ thể của vai trò này hiện vẫn đang được giới khoa học tiếp tục nghiên cứu.