7 thứ giúp iPhone Duo vượt mặt Galaxy Z Fold8

Sự kiện ra mắt iPhone Duo là một cột mốc quan trọng. Đây là chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên do Apple phát triển, chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để nó có cơ hội soán ngôi "vua" trong phân khúc điện thoại màn hình gập của Samsung. Tuy nhiên, việc Apple tạo ra một thiết bị sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội cũng đóng vai trò quan trọng, và tất nhiên, điều này sẽ dẫn đến những sự so sánh trực tiếp với Samsung Galaxy Z Fold8.

iPhone Duo và Galaxy Z Fold8.

Hai mẫu điện thoại này có nhiều điểm tương đồng, bao gồm thiết kế rộng hơn lấy cảm hứng từ cuốn hộ chiếu. Dù vậy, Apple đã thực hiện một số cải tiến quan trọng đối, qua đó vượt qua Samsung ngay trong lĩnh vực mà hãng này vốn nắm lợi thế.

Dưới đây là 7 điểm iPhone Duo thực sự vượt trội hơn so với Galaxy Z Fold8.

1. Chuẩn kháng nước và bụi IP68

Google đã chứng minh rằng điện thoại màn hình gập hoàn toàn có thể đạt chuẩn kháng nước và bụi IP68 với mẫu Pixel 10 Pro Fold ra mắt năm ngoái. Điều này có nghĩa là bất chấp các bộ phận chuyển động quanh phần bản lề, Google vẫn có thể thiết kế kín để ngăn bụi và các dị vật khác xâm nhập vào bên trong. Apple tiếp nối xu hướng này bằng cách trang bị khả năng kháng nước và bụi đạt chuẩn IP68 tương tự cho iPhone Duo.

iPhone Duo có khả năng chống bụi và nước tốt hơn.

Trong khi đó, Galaxy Z Fold8 chỉ đạt chuẩn IP48. Con số 8 cho thấy máy có khả năng kháng nước tốt, chịu được việc ngâm trong nước ở độ sâu tới 1 mét trong tối đa 30 phút — tương tự như các sản phẩm của Google và Apple. Tuy nhiên, số 4 lại cho thấy Z Fold8 không có khả năng bảo vệ trước bụi bẩn hoặc các hạt có kích thước lớn hơn 1 mm (0,04 inch).

Nói cách khác, có rất nhiều loại tạp chất có thể lọt vào bên trong Z Fold8 và gây ra sự cố. Tóm lại, với iPhone Duo, người dùng hoàn toàn có thể yên tâm mang máy đi biển.

2. Hỗ trợ Apple Pencil

Samsung từng bán các mẫu điện thoại màn hình gập hỗ trợ bút cảm ứng S Pen nhưng phiên bản cuối cùng có tính năng này là Galaxy Z Fold6 (ra mắt năm 2024). Kể từ dòng Z Fold7 trở đi, Samsung đã loại bỏ chức năng S Pen cũng như thành phần quan trọng trong cấu trúc màn hình để giảm độ dày cho điện thoại. Điều này đồng nghĩa với việc Z Fold8 không hỗ trợ bất kỳ loại bút cảm ứng chủ động nào.

iPhone Duo tương thích với Apple Pencil USB-C.

Trong khi đó, iPhone Duo không chỉ hỗ trợ bút cảm ứng mà còn tương thích với Apple Pencil USB-C — loại bút hoạt động được với hầu hết các mẫu iPad đang được bán trên thị trường. Samsung cần một loại S Pen chuyên dụng cho màn hình gập nhưng iPhone Duo lại sử dụng loại bút mà có thể iFan đã sở hữu sẵn.

Tuy nhiên, đây chỉ là mẫu bút cảm ứng cơ bản nhất của Apple và thiếu vắng các tính năng quan trọng có trên Apple Pencil Pro.

3. Sạc Magsafe

Sạc không dây từ tính MagSafe là một tính năng hiếm gặp, một phần do Apple đã nắm giữ độc quyền công nghệ này trong thời gian dài. Mặc dù chuẩn sạc không dây Qi2 cho phép tích hợp vòng nam châm kiểu MagSafe vào điện thoại nhưng Samsung lại tránh làm điều này — thay vào đó, hãng ưu tiên sử dụng các loại ốp lưng có nam châm chuyên dụng. Galaxy Z Fold8 cũng không phải là ngoại lệ, bất chấp việc máy sở hữu tất cả các ưu điểm khác của chuẩn sạc Qi2.

Ảnh minh họa.

Apple không gặp trở ngại nào khi trang bị MagSafe cho iPhone Duo bởi hãng đã làm điều này với hầu hết các mẫu iPhone kể từ dòng iPhone 12. Thêm vào đó, bất chấp hình dáng và kích thước độc đáo của máy, Apple xác nhận rằng thiết bị vẫn tương thích với các phụ kiện và bộ sạc MagSafe — đồng nghĩa với việc các sản phẩm MagSafe cũ vẫn có thể sử dụng được.

4. Sạc nhanh 60W

MagSafe không phải là điểm duy nhất giúp iPhone Duo vượt trội hơn Galaxy Z Fold8 về khả năng sạc. Mẫu điện thoại màn hình gập của Apple cũng cung cấp tốc độ sạc nhanh hơn, bất kể người dùng sử dụng MagSafe hay cáp sạc có dây.

iPhone Duo.

Sạc có dây hỗ trợ công suất lên tới 60W, giúp người dùng sạc iPhone Duo 50% pin chỉ trong 15 phút. Trong khi đó, sạc không dây bị giới hạn ở mức 25W. Trong khi đó, Galaxy Z Fold8 hỗ trợ sạc có dây 45W và có thể sạc 43% pin trong 15 phút. Tốc độ sạc không dây của điện thoại Samsung cũng chậm hơn một chút ở mức 20W, có phần bất lợi hơn so với iPhone.

5. Phần cứng camera trước tốt hơn

Giống như bút S Pen, Samsung từng trang bị camera ẩn dưới màn hình cho các dòng Galaxy Z Fold nhưng tính năng này đã bị loại bỏ kể từ thế hệ Galaxy Z Fold6. Giờ đây, Apple đang trao cho công nghệ camera ẩn dưới màn hình một cơ hội mới để tỏa sáng.

iPhone Duo.

Apple chưa công bố chi tiết về chất lượng của camera ẩn trên iPhone Duo nhưng cho biết, chúng được thiết kế để phục vụ FaceTime và các ứng dụng gọi video khác thay vì chụp ảnh selfie.

Thêm vào đó, camera selfie chính của iPhone Duo — nằm trên màn hình phụ lại có độ phân giải cao hơn so với đối thủ từ Samsung. Cụ thể là 12MP so với 10MP; mặc dù độ phân giải cao không đồng nghĩa với chất lượng ảnh đẹp hơn, nhưng nhiều khả năng đây là loại camera selfie tương tự như trên iPhone 17 Pro Max — có khả năng chụp ảnh đẹp hơn so với Galaxy Z Fold8 Ultra.

6. Phần mềm trên iPhone Duo có khả năng phản hồi linh hoạt

Nhiều mẫu điện thoại Samsung được trang bị tính năng "Flex Mode" (Chế độ linh hoạt), cho phép thiết bị phản hồi và điều chỉnh giao diện tùy theo góc mở của bản lề. Samsung Galaxy Z Fold8 là mẫu điện thoại màn hình gập Galaxy đầu tiên loại bỏ tính năng này. Điều này làm giảm phần nào tính năng của máy, đặc biệt là khi so sánh với iPhone Duo.

iPhone Duo cho trải nghiệm xem thích hơn.

Ngược lại, iPhone Duo vẫn có khả năng phản hồi dựa trên góc mở bản lề và trạng thái gập của máy. Chẳng hạn, khi đang xem Netflix, nếu gập màn hình lại một góc 90 độ, video sẽ tự động chuyển sang một bên màn hình trong khi các nút điều khiển phát lại sẽ chuyển sang bên còn lại.

7. Hệ thống tản nhiệt buồng hơi (vapor chamber)

iPhone Duo được trang bị chip A20 Pro cùng hệ thống tản nhiệt buồng hơi giúp giải phóng nhiệt lượng. Điều này đồng nghĩa với việc iPhone Duo có khả năng duy trì hiệu năng ổn định hơn, đặc biệt là khi xử lý các tác vụ nặng như chơi game, đa nhiệm và các tác vụ AI.

iPhone Duo.

Trong khi đó, Galaxy Z Fold8 hoàn toàn không được trang bị công nghệ tản nhiệt buồng hơi.