Đừng cắm bừa những thiết bị này vào cổng USB smartphone

Cổng USB trên smartphone không chỉ phục vụ cho việc sạc pin mà còn có nhiều chức năng khác như truyền dữ liệu và kết nối với các thiết bị ngoại vi như ổ cứng, quạt mini hay đèn LED. Tuy nhiên, không phải mọi thiết bị kết nối qua USB đều an toàn.

Dưới đây là 5 điều mà người dùng nên tránh khi kết nối với cổng USB trên smartphone của mình.

Cổng USB-C rất tiện lợi cho smartphone, nhưng không phải thứ nào cũng có thể cắm vào.

Bộ sạc nhanh không được chứng nhận

Nhiều người tìm kiếm bộ sạc thay thế khi bộ sạc không có trong hộp smartphone, ngay cả khi mua mới. Tuy nhiên, cần thận trọng với các sản phẩm giá rẻ từ những thương hiệu ít nổi tiếng. Những bộ sạc này thường thiếu chứng nhận an toàn, có thể gây hỏng linh kiện điện thoại do không kiểm soát được điện áp và dòng điện. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến tuổi thọ pin mà còn có thể làm hỏng cổng sạc.

Cáp sạc giá rẻ

Cáp sạc là phụ kiện thiết yếu cho điện thoại, nhưng cáp sạc giá rẻ có thể gây ra nhiều vấn đề. Thiếu chứng nhận về quản lý dòng điện và nhiệt độ có thể dẫn đến tình trạng điện thoại quá nóng, làm ảnh hưởng đến tuổi thọ pin và các linh kiện bên trong.

Trạm sạc công cộng

Mặc dù trạm sạc công cộng có thể rất tiện lợi nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn. Nhiều hacker lợi dụng những trạm này để cài đặt phần mềm độc hại vào điện thoại, từ đó truy cập vào dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu hay thông tin ngân hàng. Dù điện thoại có cảnh báo về việc truyền dữ liệu, nhưng một số tin tặc vẫn có thể vượt qua các biện pháp bảo vệ. Nếu buộc phải sử dụng trạm sạc công cộng, hãy sử dụng thiết bị chặn dữ liệu USB để bảo vệ thông tin cá nhân.

Những ổ USB không xác định có thể gây ra nhiều rủi ro về bảo mật.

Ổ đĩa USB không xác định

Kết nối với các thiết bị lưu trữ ngoài không thuộc sở hữu của bản thân có thể gây rủi ro về bảo mật, dẫn đến nguy cơ bị lây nhiễm phần mềm độc hại và ảnh hưởng đến dữ liệu cá nhân. Hơn nữa, điện thoại có thể không đủ nguồn điện để vận hành thiết bị lưu trữ và dẫn đến hỏng hóc dữ liệu.

Phụ kiện không được chứng nhận và giá rẻ

Các sản phẩm phụ kiện như quạt mini, camera nội soi hay đèn LED có thể hấp dẫn, tuy nhiên không phải lúc nào chúng cũng an toàn. Những thiết bị này có thể yêu cầu nguồn điện lớn hơn mức mà điện thoại cung cấp, gây quá nhiệt và hỏng mạch sạc. Việc sử dụng liên tục các phụ kiện này cũng có thể làm giảm tuổi thọ pin và gây hại cho cổng USB.