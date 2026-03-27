Ổ USB hỏng dần mà không ai để ý: Nguyên nhân nằm ở đâu?

Tuy nhiên, thực tế cho thấy ổ USB không “bền mãi mãi” và dữ liệu bên trong có thể xuống cấp theo thời gian, ngay cả khi không sử dụng. Đây chính là một trong những lý do khiến nhiều người cảm thấy “đau đầu” sau khi phát hiện dữ liệu trên ổ USB bỗng nhiên “không cánh mà bay” dù vẫn được cất giữ cẩn thận.

Dữ liệu ổ USB có thể "không cánh mà bay".

Vậy điều gì khiến ổ USB bị mất dữ liệu ngay cả khi không sử dụng? Mọi thứ bắt nguồn từ cách hoạt động của bộ nhớ flash có trên ổ USB, vốn có nhiệm vụ lưu trữ dữ liệu bằng cách giữ các electron trong những ô nhớ cực nhỏ. Theo thời gian, các electron này có thể “rò rỉ”, khiến dữ liệu dần mất ổn định và khó đọc chính xác.

Quá trình này diễn ra âm thầm và phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Với điều kiện lý tưởng, dữ liệu trên USB có thể tồn tại khoảng 5-10 năm, nhưng trong môi trường nhiệt độ cao hoặc với thiết bị chất lượng thấp, thời gian này có thể giảm đáng kể.

Bên cạnh đó, ổ USB cũng có giới hạn về số lần ghi/xóa dữ liệu. Mỗi lần sao chép hoặc chỉnh sửa tệp đều làm hao mòn các ô nhớ. Sau một số chu kỳ nhất định, bộ nhớ flash trên USB sẽ bắt đầu suy giảm và có nguy cơ lỗi hoặc mất dữ liệu.

Có nhiều lý do dẫn đến vấn đề mất dữ liệu trên ổ USB.

Ngoài ra, chất lượng sản phẩm cũng là yếu tố quan trọng. Những ổ USB giá rẻ thường sử dụng linh kiện kém bền hơn, dẫn đến tuổi thọ thấp hơn. Trong khi đó, các tác động vật lý như va đập, bụi, độ ẩm hoặc nhiệt độ cao cũng có thể khiến ổ USB hỏng nhanh hơn.

Dù vậy, ổ USB vẫn rất hữu ích cho việc sao chép và di chuyển dữ liệu nhanh chóng. Nhưng với các tệp quan trọng, các chuyên gia khuyến nghị người dùng không nên coi USB là giải pháp lưu trữ lâu dài. Thay vào đó hãy sao lưu ở nhiều nơi khác nhau để tránh rủi ro mất dữ liệu.