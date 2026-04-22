Mẫu iPhone này đang trở thành “món hời” hiếm hoi trong năm 2026

Với việc giá smartphone dự kiến tiếp tục tăng cao trong năm 2026 do chi phí linh kiện như RAM và bộ nhớ gia tăng, việc xem xét các mẫu điện thoại từ những năm trước trở thành một lựa chọn hợp lý. Một trong những sản phẩm nổi bật trong danh sách này là iPhone 15, mẫu điện thoại không chỉ có thiết kế hiện đại mà còn sở hữu chip mạnh mẽ với mức giá cạnh tranh.

iPhone 15 gần như không khác biệt so với iPhone 17 ở nhiều khía cạnh, đặc biệt là thiết kế. Máy được trang bị màn hình OLED Super Retina XDR 6,1 inch, tính năng Dynamic Island với Face ID, chip A16 Bionic và bộ nhớ trong 128 GB mang lại trải nghiệm cầm nắm thoải mái. Hiện tại, người dùng có thể mua iPhone 15 mới với giá khoảng 17,59 triệu đồng, một mức giá thấp hơn nhiều so với 24,99 triệu đồng của iPhone 17. Mặc dù iPhone 17 có chip mạnh hơn nhưng có thể quá sức so với những gì người dùng cần.

Với mức giá dưới 17,6 triệu đồng, iPhone 15 là một trong những lựa chọn tốt nhất cho những ai đang tìm kiếm một chiếc iPhone mới với chuẩn sạc USB-C để dùng lâu dài. Ngoài ra, đây cũng là một trong những mẫu iPhone mới có giá rẻ nhất trên thị trường, chỉ đứng sau iPhone 16e. Tuy nhiên, iPhone 15 lại vượt trội hơn về thiết kế và camera, chỉ kém hơn một thế hệ về bộ xử lý.

Về mặt thiết kế, iPhone 15 có khung nhôm bo tròn, tạo cảm giác thoải mái khi cầm nắm, cùng với mặt lưng bằng kính. Cụm camera của máy bao gồm cảm biến chính 48 MP và siêu rộng 12 MP, cho phép chụp ảnh 12 MP với zoom quang 2x. Bên trong, chip A16 Bionic cung cấp hiệu suất mạnh mẽ đảm bảo nhận được các bản cập nhật iOS trong ít nhất 4 đến 5 năm tới.

Ngoài ra, iPhone 15 còn sở hữu nhiều tính năng cao cấp như sạc không dây, sạc nhanh USB-C, MagSafe, khả năng chống nước và bụi IP68, nhận diện khuôn mặt Face ID, kết nối 5G, lớp bảo vệ Ceramic Shield, cảnh báo khẩn cấp SOS qua vệ tinh và phát hiện tai nạn.

Với mức giá chỉ 17,59 triệu đồng, iPhone 15 thực sự là một lựa chọn hấp dẫn cho người tiêu dùng trong thời điểm hiện tại. Lưu ý rằng người dùng cũng có thể chọn các mẫu likenew với mức giá hấp dẫn hơn, nhưng để yên tâm và muốn có trải nghiệm “đập hộp” thực sự, đây là sản phẩm mà người dùng nên xem xét.