Hãy dừng cắm những thiết bị ngoại vi này vào cổng USB máy tính

Nếu các thiết bị ngoại vi của người dùng hoạt động không như mong đợi khi kết nối với máy tính, nguyên nhân có thể nằm ở thiết bị cắm vào cổng USB mà bản thân đang sử dụng.

SSD có thể cần băng thông cao hơn so với USB 2.0.

Các thiết bị lưu trữ ngoài cần băng thông cao

Các thiết bị lưu trữ ngoài, đặc biệt là ổ SSD, rất cần các cổng có băng thông cao để phát huy tối đa hiệu suất. Nhiều người dùng thường phàn nàn về tốc độ chậm của ổ SSD, nhưng thực tế điều này thường xảy ra khi họ cắm nhầm vào cổng USB 2.0, vốn chỉ có khả năng truyền tải tối đa 40 MB/s, trong khi ổ SSD có thể đạt tốc độ lên đến 1.000 MB/s khi kết nối với cổng USB 3.2 Gen 2 hoặc USB4. Nếu bo mạch chủ có mã hóa màu cho các cổng, điều này sẽ giúp dễ dàng xác định cổng phù hợp.

Tránh nhiễu khi sử dụng giao diện âm thanh và micrô

Người dùng cũng nên tránh sử dụng các cổng ở mặt trước của thùng máy tính, thay vào đó, hãy sử dụng các cổng ở mặt sau, nơi có nguồn điện ổn định hơn. Tin vui là, đối với các thiết bị âm thanh, tốc độ không phải là vấn đề lớn.

Hãy tránh sử dụng các cổng USB ở phía trước thùng máy.

Chúng có thể hoạt động tốt với các cổng USB 2.0 cũ, miễn là người dùng cắm chúng vào các cổng phía sau. Hãy chú ý đến việc lựa chọn cổng USB phù hợp để đảm bảo hiệu suất tối ưu cho các thiết bị ngoại vi.

Bàn phím và chuột hoạt động tốt hơn với cổng USB 2.0

Mặc dù USB 2.0 đã có từ lâu, nhưng nó vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc kết nối các thiết bị ngoại vi đơn giản như bàn phím và chuột. Nhiều người lầm tưởng rằng việc sử dụng cổng USB 3.2 tốc độ cao cho các thiết bị này sẽ cải thiện thời gian phản hồi.

Chuột và bàn phím vẫn chuộng USB 2.0 hơn.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy ngay cả một con chuột chơi game với tần số quét 8.000Hz cũng chỉ tiêu thụ một lượng dữ liệu nhỏ hơn nhiều so với băng thông 480 Mbps mà cổng USB 2.0 cung cấp. Điều quan trọng hơn là độ ổn định và độ trễ của kết nối khi cổng USB 2.0 thường mang lại tốt hơn, đặc biệt với các thiết bị không dây.

Kính VR, card ghi hình và webcam

Những thiết bị này, đặc biệt là khi xử lý video thời gian thực, yêu cầu băng thông lớn. Ví dụ, webcam hỗ trợ độ phân giải 4K cần tốc độ truyền dữ liệu cao hơn cổng USB 2.0. Card ghi hình cũng vậy, bởi để ghi lại trò chơi 1080p ở tốc độ 60FPS, người dùng gần như chắc chắn sẽ cần cổng USB 3.0, và nếu muốn nâng cấp lên 4K, cổng USB 3.2 Gen 2 là lựa chọn lý tưởng.

Nhiều thiết bị yêu cầu băng thông khá cao.

Khi sử dụng kính VR, máy tính sẽ phải truyền tải một lượng lớn dữ liệu theo thời gian thực, bao gồm cả hình ảnh và thông tin theo dõi vị trí. Do đó, cổng USB Gen 1 3.2 là lựa chọn tối thiểu, và việc sử dụng các cổng I/O phía sau sẽ giúp giảm thiểu nhiễu.

Cuối cùng, máy tính có nhiều cổng USB, mỗi cổng phù hợp với các thiết bị khác nhau. Việc cắm thiết bị vào cổng ban đầu có thể dễ dàng, nhưng nếu gặp vấn đề về hiệu suất, hãy xem xét lại cách sử dụng các cổng. Hãy dành thời gian tìm hiểu về các cổng có sẵn và ưu tiên sử dụng chúng cho các thiết bị. Nếu cần thêm cổng, có nhiều giải pháp để mở rộng khả năng kết nối cho máy tính.