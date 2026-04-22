Một cổng nhỏ phía sau Smart TV nhưng có công dụng không hề nhỏ

Một trong số đó chính là Smart TV với cổng kết nối USB thường bị lãng quên ở mặt sau. Mặc dù nhiều người đã quen thuộc với cổng HDMI, nhưng cổng USB lại thường không được sử dụng sau lần cắm đầu tiên.

Thực tế, cổng USB trên TV có thể làm được nhiều điều hơn những gì mọi người tưởng. Từ việc mở rộng bộ nhớ cho đến việc biến TV trở nên đa năng hơn, cổng kết nối này thực sự đáng để khám phá. Dưới đây là một số mẹo hữu ích để người dùng tận dụng tối đa cổng USB trên TV của mình, không chỉ Xiaomi mà cả nhiều thương hiệu khác.

Đầu tiên, cổng USB có thể được sử dụng để sạc điện thoại. Mặc dù tốc độ sạc không nhanh bằng các bộ sạc truyền thống, nhưng trong trường hợp không có ổ cắm gần đó, cổng USB vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, nó cũng có thể cấp nguồn cho các thiết bị nhỏ mà không cần đến ổ cắm điện.

Một tính năng thú vị khác là khả năng ghi lại nội dung trực tiếp vào ổ USB, đặc biệt đối với các chương trình truyền hình kỹ thuật số. Điều này cho phép người dùng xem bất cứ thứ gì mình muốn mà không cần phụ thuộc vào các ứng dụng hay dịch vụ bên ngoài. Nếu bộ nhớ trong của TV hết dung lượng, người dùng có thể sử dụng ổ USB flash hoặc ổ cứng ngoài làm bộ nhớ bổ sung, rất hữu ích cho những ai thường xuyên ghi lại nội dung.

Cổng USB cũng cho phép kết nối các thiết bị ngoại vi như chuột hoặc bàn phím, giúp việc điều hướng trở nên dễ dàng hơn so với điều khiển từ xa. Thậm chí, người dùng có thể cắm webcam tương thích để thực hiện cuộc gọi video, mặc dù không phải là trải nghiệm thoải mái nhất.

Nếu là người thích mày mò, cổng USB cũng có thể giúp người dùng trong việc cập nhật firmware cho TV. Tải firmware về máy tính và cập nhật từ ổ USB là một trong những cách an toàn nhất để tránh lỗi trong quá trình này. Tương tự, việc cài đặt ứng dụng từ bên ngoài cửa hàng chính thức cũng có thể thực hiện dễ dàng qua cổng USB.

Mặc dù cổng USB không thể thay thế các cổng kết nối mạnh mẽ khác, nhưng nó mang lại tính linh hoạt mà nhiều người thường bỏ qua. Khi đã thử nghiệm, người dùng sẽ không muốn ngừng sử dụng.