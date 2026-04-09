Những cổng sạc khó hiểu trên điện thoại trước thời USB-C

Đầu nối USB-C không chỉ đa năng mà còn hỗ trợ nhiều tính năng như sạc nhanh, xuất video qua chế độ DisplayPort Alt và truyền dữ liệu nhanh, tất cả đều được tích hợp trong một cổng duy nhất có khả năng cắm đảo chiều. Trong thực tế, đây là cổng được áp dụng rộng rãi trên nhiều thiết bị, không chỉ riêng smartphone.

Tuy nhiên, hành trình đến với cổng sạc USB-C không hề đơn giản. Trước đây, người dùng đã phải làm quen với nhiều loại đầu nối khác nhau, từ cổng Lightning của Apple đến cổng Micro-USB trên các điện thoại Android đời đầu. Một số cổng sạc này hiện đã trở nên hiếm hoặc hoàn toàn biến mất, để lại những kỷ niệm về hình dạng và kích thước độc đáo của chúng.

Được thiết kế vào năm 2003, đầu nối 30 chân đã được sử dụng rộng rãi trên các thiết bị di động của Apple, bao gồm cả những thế hệ iPhone đầu tiên. Với thiết kế phẳng và rộng, đầu nối này có khả năng xử lý nhiều loại tín hiệu, từ âm thanh và video analog đến dữ liệu FireWire và USB. Tuy nhiên, vào năm 2012, cổng này đã được thay thế bằng cổng Lightning, nhỏ gọn và tiện lợi hơn.

Nếu từng sử dụng điện thoại HTC đời đầu, có thể người dùng sẽ nhớ đến cổng ExtUSB. Đây là một phiên bản cải tiến của cổng Mini-USB, cho phép xử lý dữ liệu, nguồn điện và âm thanh trong một cổng duy nhất. Mặc dù được sử dụng phổ biến trong một thời gian ngắn, cổng ExtUSB đã nhanh chóng bị thay thế bởi cổng Micro-USB vào năm 2010.

Vào khoảng năm 2005, Sony Ericsson đã giới thiệu đầu nối FastPort độc quyền, được thiết kế để thay thế cổng Pop-Port của Nokia. FastPort không chỉ cho phép sạc pin mà còn hỗ trợ truyền dữ liệu và âm thanh. Tuy nhiên, do tính chất độc quyền và xu hướng tiêu chuẩn hóa trong ngành công nghiệp, FastPort đã bị thay thế bởi cổng Micro-USB vào năm 2010.

Được Motorola sử dụng từ năm 2000 đến 2005, CE Bus là một trong những cổng kết nối đa chân đầu tiên cho phép truyền tải dữ liệu, nguồn điện và tín hiệu âm thanh. Tuy nhiên, khi Motorola chuyển sang sản xuất các mẫu điện thoại mỏng hơn, CE Bus trở nên quá dày và đã được thay thế bằng đầu nối Mini-USB.

Được giới thiệu vào năm 2007, Micro USB nhanh chóng trở thành chuẩn kết nối phổ biến cho các thiết bị di động. Với thiết kế bền bỉ và khả năng cung cấp tốc độ sạc nhanh hơn, Micro USB đã được nhiều nhà sản xuất lớn như Samsung, LG và Nokia áp dụng. Sự hỗ trợ từ Liên minh Châu Âu cũng đã thúc đẩy việc tiêu chuẩn hóa cổng này nhằm giảm thiểu rác thải điện tử. Tuy nhiên, với sự ra đời của USB-C, các nhà sản xuất điện thoại đã không còn lý do để tiếp tục sử dụng Micro USB.

Sự chuyển mình từ các loại cổng sạc cũ sang USB-C không chỉ phản ánh sự phát triển công nghệ mà còn là nỗ lực hướng tới một tiêu chuẩn chung, giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc sạc và kết nối thiết bị.