Ra mắt 2 smartphone có camera 200MP cực xịn

Trong khi Honor 500 và 500 Pro năm ngoái chỉ được bán độc quyền tại Trung Quốc, Honor 600 và 600 Pro mới đang ra mắt thị trường quốc tế.

Honor 600.

Những thành viên mới nhất trong dòng sản phẩm của Honor mang đến thiết kế được cải tiến, lấy cảm hứng từ dòng iPhone 17 Pro với cụm camera lớn và màu cam rực rỡ. Ngoài ra, những chiếc điện thoại Honor còn cung cấp thời lượng pin ấn tượng, khả năng chống nước IP69K hàng đầu và camera chính 200MP.

Cấu hình của Honor 600.

Cả hai điện thoại đều được trang bị màn hình AMOLED 6,57 inch với độ phân giải 2728 x 1264 pixel và tần số quét 120Hz. Chúng mang đến các tính năng bảo vệ mắt toàn diện của Honor như làm mờ PWM 3840Hz và làm mờ ánh sáng xanh cũng như độ sáng HDR 8000 nit.

Honor 600 được trang bị chip Snapdragon 7 Gen 4 của Qualcomm, đi kèm RAM lên đến 12GB và bộ nhớ trong 512GB. Honor 600 Pro sở hữu chip Snapdragon 8 Elite mạnh mẽ hơn, từng được sử dụng trên các flagship Android năm ngoái.

Cấu hình của Honor 600 Pro.

Về camera, Honor 600 Pro có lợi thế hơn với camera tele periscope 50MP chuyên dụng có zoom quang học 3.5x. Cả hai phiên bản đều có camera chính 200MP (kích cỡ cảm biến 1/1.4 inch) và camera siêu rộng 12MP, camera trước 50MP.

Các phiên bản dành cho thị trường châu Âu có dung lượng pin nhỏ hơn - 6.400mAh trong khi các phiên bản bán ở châu Á có pin 7.000mAh. Ngoài ra, sản phẩm còn đi kèm sạc nhanh có dây 80W và sạc ngược có dây lên đến 27W, Honor 600 Pro hỗ trợ thêm sạc không dây 50W.

Cả hai điện thoại đều được trang bị giao diện người dùng MagicOS 10 dựa trên hệ điều hành Android 16, hoàn chỉnh với bộ ứng dụng AI của Honor và tính năng AI Image to Video 2.0 mới, cho phép tạo video đa phương thức. Honor cũng tích hợp nút AI chuyên dụng, có thể tùy chỉnh.

Khả năng nhiếp ảnh ấn tượng của Honor 600 Pro.

Honor 600 và 600 Pro có các màu Đen, Trắng Vàng và Cam.

Honor 600 có giá khởi điểm từ 2.599 Ringgit Malaysia (khoảng 17,3 triệu đồng) cho phiên bản RAM 12 GB/ ROM 512GB.

Honor 600 Pro có giá 3.099 Ringgit Malaysia (khoảng 20,6 triệu đồng) cho phiên bản RAM 12GB / ROM 256GB và 3.299 Ringgit Malaysia (khoảng 21,9 triệu đồng) cho phiên bản RAM 12 GB/ ROM 512GB. Sản phẩm sẽ được bán rộng rãi tại Malaysia từ ngày 30/4.