Mỗi ngày, 65.000 cuộc tấn công mạng nhắm vào người dùng Internet Việt Nam

Theo Kaspersky, trong năm 2025, Việt Nam ghi nhận gần 24 triệu sự cố an ninh mạng phát tán qua Internet, tương đương với việc cứ mỗi ngày có khoảng 65.000 cuộc tấn công nhắm vào người dùng trong nước. Dữ liệu thống kê cho thấy khoảng 23,1% người dùng tại Việt Nam đã từng tiếp xúc với các mối đe dọa trực tuyến trong suốt cả năm qua.

Trên bản đồ an ninh mạng thế giới, Việt Nam hiện xếp thứ 78 về mức độ tiếp xúc với rủi ro trực tuyến, tăng 2 bậc so với năm 2024. Tại khu vực Đông Nam Á, Philippines là quốc gia có tỷ lệ người dùng bị ảnh hưởng cao nhất (32,9%), tiếp theo là Malaysia (26,7%) và Việt Nam (23,1%). Dù đứng thứ 3 về tỷ lệ phần trăm người dùng bị ảnh hưởng, Việt Nam lại dẫn đầu khu vực về tổng số lượng sự cố tuyệt đối với hơn 23,8 triệu vụ.

Các mối đe dọa chủ yếu đến từ việc khai thác lỗ hổng trình duyệt và kỹ thuật lừa đảo. Hai phương thức phổ biến nhất là tải xuống mã độc tự động khi truy cập web và các chiêu trò tâm lý nhằm dụ dỗ người dùng tải về tệp tin độc hại trá hình.

Đáng chú ý, các chuyên gia cảnh báo tội phạm mạng đang bắt đầu tận dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo ra các chiến dịch lừa đảo chuyên nghiệp, khiến người dùng rất khó phân biệt giữa nội dung thật và bẫy độc hại.

Dù số lượng sự cố vẫn ở mức cao, tình hình an ninh mạng tại Việt Nam đang ghi nhận xu hướng giảm ổn định trong những năm gần đây. Sự cải thiện này được cho là nhờ các chiến lược quốc gia và sự phối hợp giữa các bên để củng cố hệ sinh thái an ninh mạng. Tuy nhiên, với việc gần một phần tư người dùng vẫn đối mặt với rủi ro, các chuyên gia nhấn mạnh việc xây dựng hàng rào bảo mật cá nhân và tổ chức vẫn là ưu tiên cấp thiết.

Để tự bảo vệ, người dùng được khuyến cáo cần cập nhật phần mềm thường xuyên, kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA), sử dụng mật khẩu mạnh và thận trọng trước các liên kết hoặc ứng dụng từ nguồn không xác định.