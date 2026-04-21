Chiếc iPhone Pro Max bất ngờ trở thành món hời đáng cân nhắc

Ra mắt cách đây hơn 3 năm với mức giá từ 33,99 triệu đồng, iPhone 14 Pro Max hiện đã giảm giá xuống còn khoảng 13,8 triệu đồng cho sản phẩm likenew (đã qua sử dụng). Mức giá này đưa một mẫu iPhone cao cấp trước đây xuống phân khúc tầm trung, tạo nên sức hút cho người dùng đang tìm kiếm một thiết bị hiệu năng cao nhưng chi phí hợp lý.

Trong thực tế, việc mua iPhone 14 Pro Max mới hiện không còn dễ do sản phẩm đã ngừng sản xuất, vì vậy các lựa chọn likenew vẫn đáng cân nhắc. Những thiết bị này thường được kiểm tra, thay thế linh kiện cần thiết và bán lại với mức giá dễ tiếp cận hơn, phù hợp với người dùng muốn tối ưu chi phí.

Mức giá 14,99 triệu đồng áp dụng cho iPhone 14 Pro Max 128 GB, tuy nhiên người dùng có thể chi thêm một khoản nhỏ để chọn các phiên bản bộ nhớ trong lớn hơn để sử dụng về lâu dài, đặc biệt với nhu cầu lưu trữ ngày càng tăng.

Những yếu tố đáng xem trên iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro Max vẫn giữ được những điểm mạnh của một thiết bị mang trải nghiệm cao cấp. Màn hình OLED 6,7 inch sử dụng công nghệ Super Retina XDR, độ phân giải 2796 x 1290 pixel cùng tần số quét 120Hz mang lại hình ảnh sắc nét cũng như chuyển động mượt mà, phù hợp cho cả giải trí lẫn công việc.

Hiệu năng là yếu tố giúp mẫu máy này tiếp tục duy trì sức hút. Chip A16 Bionic vẫn xử lý tốt các tác vụ hằng ngày, từ lướt web, chỉnh sửa ảnh đến chơi game nặng. Trong tầm giá khoảng 15 triệu đồng, rất ít thiết bị có thể mang lại trải nghiệm ổn định và lâu dài như vậy.

Thời lượng pin cũng là một điểm cộng đáng kể. iPhone 14 Pro Max vốn nổi tiếng với khả năng hoạt động bền bỉ, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng liên tục trong ngày mà không cần sạc nhiều lần, phù hợp với người dùng ưu tiên sự tiện lợi. Tuy nhiên, do sản phẩm likenew nên thời lượng pin có thể sụt giảm, vì vậy người dùng được khuyến cáo nên chọn các mẫu có tỷ lệ % pin cao, hoặc thậm chí chi thêm tiền cho pin mới.

Hệ thống camera tiếp tục là lợi thế nhờ cảm biến chính 48 MP cho chất lượng ảnh chi tiết, màu sắc ổn định, trong khi khả năng quay video vẫn thuộc nhóm tốt trong phân khúc giá hiện tại. Đây là lựa chọn phù hợp cho cả nhu cầu ghi lại khoảnh khắc hằng ngày lẫn sáng tạo nội dung.

Ngoài ra, yếu tố phần mềm giúp thiết bị duy trì giá trị theo thời gian bởi iPhone 14 Pro Max vẫn sẽ được hỗ trợ cập nhật iOS trong nhiều năm tới, đảm bảo tính bảo mật và bổ sung tính năng mới. Đây chính là một lợi thế lớn của iPhone so với các thiết bị Android, điều không phải smartphone nào trong cùng tầm giá cũng có thể đáp ứng.

Khi xét tổng thể, mức giá hiện tại chính là yếu tố tạo nên sức hấp dẫn lớn nhất trên iPhone 14 Pro Max. Từ một mẫu flagship đắt đỏ, sản phẩm giờ đây trở thành lựa chọn cân bằng giữa chi phí và trải nghiệm, đặc biệt phù hợp với những ai không quá quan trọng việc sở hữu model mới nhất nhưng vẫn muốn một thiết bị mạnh và ổn định.