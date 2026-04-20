Galaxy Z Tri Fold vừa "cháy hàng", tin đồn về Galaxy Z Tri Fold 2 đã xuất hiện

Samsung đã khiến nhiều người thất vọng khi ngừng sản xuất Galaxy Z TriFold sau một thời gian ngắn ra mắt tại một số thị trường. Sự thành công rõ ràng của thiết bị đã khiến hãng xem xét lại kế hoạch của mình.

Galaxy Z TriFold là một kỳ tích về kỹ thuật nhưng hai bản lề khiến thiết bị trở nên dày khi gập lại. Theo nguồn tin rò rỉ từ Hàn Quốc Lanzuk - yeux1122, Samsung đang tìm cách khắc phục những điểm yếu đó trong phiên bản tiếp theo.

Galaxy Z TriFold 2 sẽ được ra mắt vào năm sau.

Công ty đang phát triển một hệ thống bản lề mới, có thể được áp dụng cho các dòng điện thoại màn hình gập khác của hãng.

Mặc dù Galaxy TriFold khá mỏng khi mở ra nhưng lại có độ dày 12,9mm khi gập lại. Trong khi đó, Galaxy Z Fold 7 có độ dày 8,9mm, Galaxy S26 Ultra chỉ dày 7,9mm. Với trọng lượng 309 gram, Galaxy Z TriFold cũng nặng hơn đáng kể so với Galaxy Z Fold 7 (215g) và Galaxy S26 Ultra (214g).

Samsung đặt mục tiêu làm mỏng hơn mẫu thế hệ thứ hai, ưu tiên thiết kế nhẹ và siêu mỏng. Giải pháp bản lề mới sẽ là yếu tố then chốt để giảm độ cồng kềnh này.

Tin đồn về Galaxy Z TriFold 2.

Theo một báo cáo trước đó, phiên bản thứ hai vẫn sẽ dày hơn Galaxy Z Fold 7. Đây vẫn là một thiết bị khá lớn, thậm chí còn rộng hơn cả Galaxy Z TriFold đời đầu.

Vì chỉ có từ 100.000 đến 200.000 chiếc Galaxy Z TriFold được sản xuất nên tình trạng bán hết hàng không phải là thước đo đáng tin cậy cho sự thành công. Tuy nhiên, xét đến việc sản phẩm được bán lẻ với giá 2.900 USD (khoảng 76,3 triệu đồng) và hết hàng chỉ trong vài phút bán ra, sự quan tâm của người tiêu dùng là điều không thể phủ nhận.

Mặc dù thiết kế nhỏ gọn hơn chắc chắn sẽ làm tăng sức hấp dẫn của sản phẩm nhưng Samsung cũng cần phải cải tiến nhiều hơn nữa để đảm bảo thành công trên thị trường đại chúng.

Trước hết, thiết kế phức tạp của thiết bị đồng nghĩa với việc có nhiều điểm tiềm ẩn lỗi hơn. Đã có ba trường hợp trục trặc được ghi nhận.

Hơn nữa, bất chấp sức mạnh vật lý của máy, các nhà phát triển vẫn chưa tìm ra các trường hợp sử dụng mới cho Galaxy Z TriFold. Để chinh phục người dùng chuyên nghiệp, Samsung cần phải tinh chỉnh trải nghiệm phần mềm cũng như phần cứng.

Thiết bị dự kiến ​​ra mắt vào giữa năm 2027.