Sát thủ gián điệp Coruna tái xuất, nhắm trực diện vào chip M3 và iPhone đời mới

Các chuyên gia bảo mật từ Kaspersky vừa công bố bằng chứng cho thấy mã khai thác mới mang tên Coruna chính là phiên bản kế nhiệm của chiến dịch gián điệp chấn động "Operation Triangulation". Đáng chú ý, công cụ này đã được nâng cấp để tấn công cả những dòng máy sử dụng chip M3 mới nhất của Apple.

Chiến dịch gián điệp Operation Triangulation đã có kẻ kế nhiệm.

Sự tiến hóa từ khung phần mềm cũ

Sau khi phân tích chuyên sâu mã nguồn, đội ngũ nghiên cứu xác định Coruna không phải là các mảnh ghép rời rạc mà là một phiên bản tiến hóa được duy trì liên tục từ khung gốc của Operation Triangulation. Một trong năm mã khai thác nhân hệ điều hành trong bộ tập hợp này là bản cập nhật trực tiếp từ mã độc từng bị phanh phui vào năm 2023.

Điểm chung của hai mã khai thác này là đều nhắm vào các lỗ hổng bảo mật bên trong nhân hệ điều hành, cho thấy chúng nhiều khả năng được phát triển bởi cùng một tác giả.

Mở rộng quy mô tấn công đại trà

Nếu như trước đây Operation Triangulation được thiết kế để tấn công chính xác các mục tiêu cụ thể, thì Coruna đang có dấu hiệu chuyển sang tấn công đại trà trên diện rộng. Mã khai thác này có khả năng tương thích và hoạt động trên các thiết bị chạy chip A17, dòng chip M3 (bao gồm Pro và Max), cũng như các phiên bản iOS cho đến 17.2.

Ảnh minh họa.

Thậm chí, các nhà nghiên cứu còn tìm thấy lệnh kiểm tra riêng biệt dành cho phiên bản iOS 16.5 beta 4 – vốn là phiên bản Apple tung ra để vá các lỗ hổng đã được cảnh báo trước đó. Điều này cho thấy những kẻ đứng sau đang ráo riết cập nhật kho mã khai thác để duy trì khả năng xâm nhập.

Lời khuyên cho người dùng Apple

Hiện tại, Apple đã phát hành các bản vá cho những lỗ hổng bị Coruna khai thác. Tuy nhiên, những thiết bị chưa cập nhật phần mềm vẫn đối mặt với nguy cơ bị tấn công cao. Các chuyên gia khuyến nghị người dùng iPhone và máy tính Mac cần cập nhật hệ điều hành lên phiên bản mới nhất ngay lập tức để bảo vệ dữ liệu cá nhân.