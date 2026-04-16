Nghe nhạc với tai nghe USB-C hay 3.5 mm sẽ đã tai hơn?

Mặc dù smartphone đã gần như loại bỏ hoàn toàn tai nghe có dây, nhưng xu hướng sử dụng loại tai nghe có dấu hiệu quay trở lại. Tuy nhiên, vấn đề mà người dùng gặp phải khi lựa chọn tai nghe có dây chính là: nên chọn jack cắm 3.5mm truyền thống hay cổng USB-C mới hơn?

Tai nghe 3.5mm ngày càng bị cho ra rìa.

Theo nhiều chuyên gia âm thanh, kết nối kỹ thuật số qua USB-C khi kết hợp với bộ chuyển đổi digital sang analog (DAC) chất lượng cao thường mang lại trải nghiệm âm thanh tốt hơn. Jack cắm 3.5mm phụ thuộc vào phần cứng âm thanh bên trong thiết bị, bao gồm DAC và bộ khuếch đại.

Trong khi đó, USB-C truyền âm thanh dưới dạng tín hiệu số, để lại việc chuyển đổi cho DAC ngoài như bộ chuyển đổi hoặc tích hợp trong tai nghe. Nhờ vậy, tai nghe USB-C cung cấp âm thanh trong trẻo hơn, công suất mạnh hơn và ít méo tiếng hơn, nhưng chỉ khi phần cứng bên ngoài đạt chất lượng cao.

Chất lượng tai nghe USB-C ngày càng được cải thiện.

Với người dùng thông thường, sự khác biệt giữa hai loại kết nối này có thể không đáng kể, nhưng việc hiểu rõ sự khác biệt giữa âm thanh analog và kỹ thuật số có thể giúp người dùng đưa ra quyết định phù hợp với nhu cầu.

Hiện nay, các nhà sản xuất smartphone đã loại bỏ jack cắm 3.5mm để tiết kiệm không gian và cải thiện khả năng chống nước cho thiết bị, đồng thời thúc đẩy âm thanh không dây. Những người đam mê âm thanh thường sử dụng kết hợp với các thiết bị DAC chuyên dụng để có chất lượng âm thanh vượt trội khi sử dụng tai nghe USB-C.

Người dùng vẫn nên kết hợp nhạc kỹ thuật số với DAC rời nếu muốn nghe nhạc chất lượng cao.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng USB-C không tự động mang lại âm thanh tuyệt vời. Chất lượng âm thanh còn phụ thuộc vào nguồn phát và thiết bị sử dụng. Đối với hầu hết người dùng, sự khác biệt giữa jack 3.5mm và USB-C không quá quan trọng, nhưng nếu muốn nâng cao trải nghiệm nghe nhạc, kết nối nhạc kỹ thuật số với DAC rời chất lượng cao chính là giải pháp lý tưởng.