Danh sách những mẫu iPhone cũ không được cập nhật iOS 27

Khác với các đối thủ Android thường công bố lộ trình hỗ trợ rõ ràng, Apple luôn giữ kín kế hoạch "khai tử" các dòng máy cũ cho đến phút chót. Tuy nhiên, một rò rỉ mới nhất từ tài khoản Momentary Digital trên Weibo – nguồn tin từng có nhiều dự đoán chính xác về Apple – đã hé lộ danh sách các thiết bị sẽ phải dừng bước trước thềm iOS 27.

Những mẫu iPhone nào không được "lên đời" iOS 27?

Theo danh sách rò rỉ, iOS 27 sẽ chỉ hỗ trợ các dòng máy từ iPhone 12 trở lên. Điều này đồng nghĩa với việc 4 cái tên đình đám một thời gồm iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max và iPhone SE (2020) sẽ chính thức bị gạch tên, dù hiện tại chúng vẫn đang vận hành bản iOS 26.

Dù thông tin này gây hụt hẫng, nhưng giới chuyên gia nhận định đây là bước đi tất yếu. Tính đến thời điểm iPhone 18 ra mắt vào tháng 9 tới, dòng iPhone 11 sẽ tròn 7 năm tuổi. Trong thế giới công nghệ vận động không ngừng, việc duy trì hiệu suất mượt mà cho một phần cứng 7 năm tuổi trên hệ điều hành mới nhất là một thách thức cực lớn.

Đáng chú ý, đây có thể là năm thứ hai liên tiếp Apple "mạnh tay" loại bỏ các dòng máy cũ, sau khi dòng iPhone XS bị ngừng hỗ trợ vào năm ngoái. Việc dồn dập khai tử các model cũ cho thấy Apple đang muốn tập trung tối ưu hóa các tính năng AI và hiệu suất đồ họa cao cho các dòng máy có chip xử lý mạnh mẽ hơn từ thế hệ iPhone 12 trở đi.

iOS 27 sẽ ra mắt vào tháng 9 năm nay.

Hiện tại, người dùng vẫn có thể yên tâm sử dụng thiết bị của mình với iOS 26. Tuy nhiên, nếu bạn là người thích trải nghiệm những tính năng mới nhất, hãy chuẩn bị sẵn tinh thần cho sự kiện WWDC 2026 diễn ra vào ngày 8/6 tới – nơi Apple sẽ chính thức công bố "số phận" của các dòng iPhone đời cũ.