Vì sao Internet Việt Nam vào Top 10 thế giới và điều gì đứng phía sau?

Đằng sau con số này không chỉ là sự phát triển của công nghệ, mà là cả một quá trình đầu tư dài hạn, liên tục vào hạ tầng, đồng thời là sự chuyển dịch chiến lược của toàn ngành từ mục tiêu “phổ cập Internet” sang “trải nghiệm chất lượng cao”.

Từ “phổ cập Internet” đến “nâng cấp chuẩn dịch vụ”

Nếu như trước đây, mục tiêu của ngành viễn thông là đưa Internet đến mọi gia đình, thì hiện nay trọng tâm đã chuyển sang một giai đoạn mới: nâng cao chất lượng và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng.

Sự chuyển dịch này thể hiện rõ ở nhiều khía cạnh như tốc độ tăng mạnh qua từng năm, độ ổn định được cải thiện đáng kể mà còn ở khả năng đáp ứng nhu cầu đa thiết bị ngày càng tốt hơn.

Internet không còn chỉ là công cụ truy cập thông tin, mà đã trở thành một hạ tầng thiết yếu, hay có thể ví như là “oxy số” – phục vụ mọi hoạt động từ làm việc, học tập đến vận hành cuộc sống thông minh.

Những khoản đầu tư phía sau một kết nối ổn định

Để đạt được vị trí Top 10 thế giới, hạ tầng Internet Việt Nam phải trải qua những đợt nâng cấp sâu rộng, thậm chí có thể coi là những lần “thay máu” về công nghệ.

Một trong những thay đổi quan trọng nhất là việc mở rộng và nâng cấp hệ thống cáp quang biển – “xương sống” của kết nối quốc tế. Các nhà mạng đã chủ động đầu tư vào các tuyến cáp quang biển mới như Asia Direct Cable với dung lượng hàng trăm Tbps để giảm sự phụ thuộc vào các tuyến cũ, đảm bảo kết nối quốc tế luôn thông suốt ngay cả trong những kịch bản sự cố phức tạp.

Trong dài hạn, với chiến lược sở hữu ít nhất 10–15 tuyến cáp vào năm 2030, Việt Nam đang từng bước khẳng định vị thế một trung tâm số (Digital Hub) của khu vực, giảm phụ thuộc vào các điểm trung chuyển quốc tế.

Song song với “xương sống” này là việc đầu tư vào “dặm cuối – last mile” – phần kết nối trực tiếp đến từng hộ gia đình. Chi phí này không chỉ nằm ở sợi cáp, mà còn ở việc triển khai các thiết bị modem chuẩn Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 hiện đại để xóa bỏ các “điểm chết” trong nhà và đảm bảo tốc độ thực tế.

Đặc biệt, trong bối cảnh an ninh mạng ngày càng phức tạp, một phần nguồn lực lớn còn được đầu tư cho các hệ thống bảo vệ dữ liệu, lọc mã độc ngay từ biên mạng, đảm bảo một môi trường kết nối không chỉ nhanh mà còn phải “sạch” và an toàn. Chính phần “dặm cuối” này là yếu tố quyết định trải nghiệm thực tế của người dùng.

Khi mỗi gia đình trở thành một “trung tâm dữ liệu”

Sự phát triển của Internet không chỉ đến từ hạ tầng mà còn đến từ sự thay đổi trong cách chúng ta sử dụng. Một hộ gia đình ngày nay không chỉ có điện thoại, laptop mà còn là hệ thống Smart Home, camera an ninh, thiết bị giải trí 4K/8K và các ứng dụng AI tương tác thời gian thực. Mỗi gia đình gần như trở thành một “nút mạng” thu nhỏ trong hệ sinh thái số.

Điều này đặt ra thách thức mới, các gói cước tốc độ thấp vốn phù hợp trước đây đã dần bộc lộ giới hạn. Khi nhiều thiết bị hoạt động đồng thời, đặc biệt vào giờ cao điểm, việc nâng cấp băng thông và thiết bị đầu cuối không còn là lựa chọn, mà là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo trải nghiệm không bị gián đoạn.

Từ “giá rẻ” đến “giá trị thực”

Trong nhiều năm, Việt Nam được biết đến là một trong những quốc gia có chi phí Internet thấp nhất thế giới. Tuy nhiên, để duy trì vị thế Top 10 toàn cầu trong bối cảnh chi phí phần cứng, năng lượng vận hành và nhân sự kỹ thuật cao liên tục gia tăng, hạ tầng viễn thông cần một chu kỳ tái đầu tư mạnh mẽ.

Việt Nam nằm trong Top các quốc gia có chi phí Internet rẻ nhất thế giới

Thực tế, chi phí Internet tính theo mỗi Mbps tại Việt Nam hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung các nước trong khu vực như Thái Lan hay Singapore.

Trong bối cảnh đó, việc điều chỉnh nhẹ các gói cước được nhìn nhận như một bước đi tất yếu để cân bằng giữa chi phí và giá trị dịch vụ. Đây không đơn thuần là chi phí tăng thêm, mà là nguồn lực để tái đầu tư trở lại cho hạ tầng, giúp duy trì câhts lượng dịch vụ, nâng cao trải nghiệm và tiếp tục cập nhật những công nghệ mới nhất.

Hạ tầng Internet – nền tảng của năng lực cạnh tranh quốc gia

Ngày nay, Internet không còn là một dịch vụ tiện ích đơn lẻ, mà đã trở thành hạ tầng thiết yếu cho Kinh tế số; Xã hội số; Hoạt động của doanh nghiệp và người dân.

Sự bùng nổ của AI và dữ liệu lớn (Big Data) đòi hỏi một hệ thống kết nối không chỉ nhanh mà còn phải ổn định và có khả năng chịu tải cao trong thời gian dài.

Do đó, việc duy trì một hạ tầng mạnh, ổn định và liên tục được nâng cấp không chỉ là câu chuyện của ngành viễn thông, mà còn là nền tảng cho sự phát triển dài hạn của quốc gia, là nền tảng để Việt Nam không bị lỡ nhịp trong cuộc đua năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Giá trị phía sau một kết nối

Từ vị trí Top 10 thế giới, có thể thấy rõ một điều, mỗi kết nối Internet mà người dùng sử dụng hôm nay là kết quả của một hệ thống đầu tư lớn và liên tục phía sau. Vì vậy, giá trị của Internet không chỉ nằm ở tốc độ, mà ở khả năng đảm bảo một kết nối ổn định, liền mạch và sẵn sàng cho tương lai số - nơi mọi trải nghiệm đều liền mạch, an toàn và không giới hạn. Việc đầu tư đúng mức cho Internet hôm nay chính là sự chuẩn bị tốt nhất cho một cuộc sống số chất lượng hơn ngày mai.