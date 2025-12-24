Liệu có thể yên tâm dùng sạc USB-C laptop cho smartphone?

Sự chuyển mình này đã khiến nhiều nhà sản xuất điện thoại ngừng cung cấp bộ sạc trong hộp sản phẩm. Tuy nhiên, bộ sạc tường vẫn thường được tặng kèm với laptop, đặc biệt là các mẫu MacBook, Chromebook và nhiều máy tính chạy Windows.

USB-C được xem là tiêu chuẩn của các cổng sạc thiết bị điện tử hiện nay.

Điều này đặt ra câu hỏi: Nếu đã nhận được bộ sạc USB-C cùng với laptop, liệu chúng ta có thể sử dụng nó để sạc smartphone hay không? Câu trả lời là có, đặc biệt với các smartphone được ra mắt trong vài năm gần đây.

Tuy nhiên, không ít người có thể thắc mắc về tốc độ sạc, khả năng tận dụng tính năng sạc nhanh và độ an toàn khi sử dụng bộ sạc laptop cho smartphone hàng ngày. Theo các chuyên gia, việc sạc smartphone bằng bộ sạc USB-C của laptop là hoàn toàn khả thi, miễn là cả hai thiết bị đều hỗ trợ USB Power Delivery (USB-PD) - một tiêu chuẩn sạc được phát triển bởi USB IF. Nếu cả laptop và smartphone đều hỗ trợ USB-PD, bộ sạc sẽ tự động điều chỉnh công suất sạc tối đa cho điện thoại.

USB-C và USB Power Delivery giúp loại bỏ bớt bộ sạc

USB-PD cho phép bộ sạc hoạt động hiệu quả với bất kỳ thiết bị nào khác cũng hỗ trợ tiêu chuẩn này, bao gồm smartphone, tablet và game console. Hiện nay, nhiều thiết bị như iPhone, MacBook, iPad, điện thoại Google Pixel và các thiết bị Samsung Galaxy mới nhất đều hỗ trợ USB-PD.

Việc các thiết bị điện tử hỗ trợ chuẩn USB-PD sẽ mang đến khả năng tương thích sạc tốt hơn.

Đáng chú ý, ngay cả khi một trong hai thiết bị không hỗ trợ USB-PD, việc sạc vẫn an toàn. Nếu bộ sạc hỗ trợ USB-PD nhưng smartphone không, bộ sạc sẽ tự động chuyển sang chế độ công suất thấp, cung cấp 5V. Tùy thuộc vào smartphone, dòng điện có thể là 1,5A hoặc 3A, dẫn đến tốc độ sạc tối đa là 7,5W hoặc 15W. Ngược lại, nếu bộ sạc không hỗ trợ USB-PD, nó cũng sẽ mặc định ở mức 5V, với tốc độ sạc tối đa là 15W.

Trong trường hợp cả bộ sạc laptop và điện thoại đều không hỗ trợ USB-PD, rất có thể người dùng sẽ không nhận được hỗ trợ sạc nhanh hoặc sạc nhanh hơn 15W. Mặc dù vậy, nếu không chắc chắn về khả năng tương thích của bộ sạc hoặc smartphone với chuẩn USB-PD, tốt nhất là nên tránh sử dụng bộ sạc laptop để giảm thiểu rủi ro.

Cuối cùng, hãy luôn sử dụng cáp USB-C chất lượng cao để đảm bảo quá trình sạc diễn ra an toàn và hiệu quả.