Đồng hồ G-Shock mới của Casio sở hữu nâng cấp đáng giá nhất nhiều năm qua

Được bán với giá 330 USD (8,68 triệu đồng), G-Shock G-Lide GBX-H5600 sở hữu thiết kế đặc biệt cho những người yêu thích thể thao, đặc biệt là lướt sóng và các hoạt động ngoài trời. Đồng hồ tích hợp công nghệ theo dõi sức khỏe hiện đại, bao gồm cảm biến nhịp tim quang học, trong thiết kế vuông đặc trưng của G-Shock.

Hai lựa chọn màu sắc của đồng hồ.

Dòng sản phẩm này bao gồm hai mẫu: GBX-H5600-1 màu đen và GBX-H5600-2 màu xanh lam. Cả hai mẫu đều có viền trong suốt và dây đeo bền bỉ làm từ nhựa sinh học. Casio đã giảm trọng lượng của đồng hồ xuống còn 47 gram, nhẹ hơn khoảng 12 gram so với các mẫu DW-H5600 trước đó, nhờ vào mặt sau vỏ mới được làm từ nhựa gia cường sợi carbon.

Màn hình của đồng hồ sử dụng công nghệ LCD Memory-in-Pixel (MIP) với độ phân giải cao cho phép hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng mặt trời - một tính năng thiết thực cho thiết bị sử dụng ở bãi biển.

Đồng hồ có khả năng kết nối với ứng dụng smartphone.

G-Shock G-Lide GBX-H5600 hoạt động như một thiết bị theo dõi thể dục tiêu chuẩn, với cảm biến quang học để theo dõi nhịp tim và ước tính nồng độ oxy trong máu (SpO2). Đồng hồ còn được trang bị gia tốc kế ba trục để theo dõi số bước, quãng đường và tốc độ. Phần mềm hỗ trợ giúp theo dõi nhiều môn thể thao, phân tích giấc ngủ và đo lường cường độ vận động tim mạch.

Đặc biệt, với tính năng chuyên dụng cho lướt sóng, đồng hồ cung cấp biểu đồ thủy triều, dữ liệu chu kỳ mặt trăng và thời gian mặt trời mọc/lặn. Đồng hồ có khả năng kết nối với ứng dụng trên smartphone thông qua Bluetooth, cho phép tải dữ liệu thủy triều từ khoảng 3.300 điểm lướt sóng trên toàn cầu.

Đồng hồ có giá khoảng 8,68 triệu đồng.

G-Shock G-Lide GBX-H5600 cũng xử lý các chức năng thông minh cơ bản, bao gồm hiển thị thông báo từ điện thoại về cuộc gọi, email và mạng xã hội, cùng với tính năng tìm điện thoại và tự động điều chỉnh thời gian.

Hệ thống quản lý năng lượng của đồng hồ kết hợp giữa sạc USB và sạc năng lượng mặt trời. Nếu chức năng theo dõi nhịp tim hoạt động liên tục, pin có thể sử dụng tối đa 35 giờ. Khi tắt chức năng này và sử dụng như một chiếc đồng hồ kỹ thuật số thông thường, một lần sạc đầy có thể cho thời lượng kéo dài khoảng 1 tháng. Chế độ tiết kiệm năng lượng có thể kéo dài thời gian chờ lên đến 11 tháng.