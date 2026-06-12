Những mẫu đồng hồ Casio cao cấp đáng mua năm 2026

Casio, thương hiệu nổi tiếng với những thiết kế đồng hồ kỹ thuật số cổ điển và độ bền vượt trội, đã không ngừng mở rộng bộ sưu tập cao cấp trong những năm gần đây. Sử dụng các vật liệu tiên tiến như thép không gỉ rèn, sợi carbon và nhựa sinh học, Casio đã cho ra mắt nhiều mẫu đồng hồ với độ hoàn thiện tinh tế, đồng thời vẫn giữ vững danh tiếng về độ bền.

Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ kết hợp giữa tính năng thiết thực và chất liệu cao cấp, hãy cùng khám phá bảy mẫu đồng hồ Casio cao cấp đáng chú ý trong năm 2026.

G-Shock GM-S2110SR-7A - 5,5 triệu đồng

Chiếc đồng hồ GM-S2110SR-7A là phiên bản nhỏ gọn của mẫu thiết kế bát giác CasiOak nổi tiếng, rất phù hợp với những người có cổ tay nhỏ. Điểm nổi bật của sản phẩm này là mặt kính được xử lý bằng quy trình lắng đọng hơi phân cực, tạo ra hiệu ứng chuyển màu tinh tế, thay đổi sắc thái tùy thuộc vào góc độ ánh sáng.

Đồng hồ được trang bị viền bằng thép không gỉ và dây đeo màu trắng làm từ nhựa sinh học, một loại vật liệu mà Casio đang ngày càng ưa chuộng nhằm giảm thiểu sự phụ thuộc vào nhựa truyền thống. Với thiết kế đơn giản và thoải mái, GM-S2110SR-7A mang đến một điểm nhấn thị giác độc đáo cho người sử dụng.

G-Shock GM-2100-1ASW - 5,79 triệu đồng

Casio giới thiệu mẫu đồng hồ GM-2100-1ASW cùng với bộ phim "Star Wars: The Mandalorian & Grogu" vào năm 2026. Khác với những chiếc đồng hồ ăn theo phim thường có thiết kế hào nhoáng, mẫu đồng hồ này thể hiện sự tinh tế với vành bezel bằng kim loại rèn, hoàn thiện thô ráp, mang phong cách công nghiệp và được thiết kế giống với thép Beskar nổi tiếng trong thương hiệu G-Shock.

Mẫu đồng hồ này không chỉ thu hút bởi thiết kế độc đáo mà còn giữ nguyên các tính năng nổi bật của G-Shock, bao gồm khả năng chống sốc và khả năng chống nước ở độ sâu 200 mét. Đặc biệt, để phục vụ cho các nhà sưu tập, chiếc đồng hồ đi kèm với một thẻ ID có thể gập lại thành giá đỡ 3D để trưng bày.

Edifice Sospensione ECB2300D-2A - 7,37 triệu đồng

Dòng sản phẩm Edifice của Casio nổi bật với thiết kế lấy cảm hứng từ môn thể thao đua xe, và mẫu đồng hồ ECB2300D-2A là một minh chứng rõ nét cho chủ đề này. Điểm nhấn của chiếc đồng hồ nằm ở các vấu nối giữa vỏ và dây đeo, được thiết kế giống như hệ thống treo càng kép của xe đua.

Trong phiên bản mới này, Casio đã giảm đường kính vỏ đồng hồ xuống 2mm, mang lại cảm giác thoải mái hơn khi đeo hàng ngày. Đồng thời, hãng sử dụng hỗn hợp nhựa gia cường sợi carbon và thép không gỉ, giúp đồng hồ vừa nhẹ vừa bền bỉ.

Ngoài ra, ECB2300D-2A còn được trang bị các tính năng công nghệ hiện đại như sạc năng lượng mặt trời Tough Solar và kết nối Bluetooth, cho phép đồng hồ đồng bộ hóa thời gian chính xác thông qua ứng dụng Casio trên điện thoại thông minh.

Edifice Automatic EFK110D-7A - 7,89 triệu đồng

Casio hầu như được biết đến với đồng hồ thạch anh và đồng hồ kỹ thuật số, vì vậy mẫu EFK110D-7A đã mang đến sự khác biệt đáng kể. Đây là chiếc đồng hồ cơ khí đầu tiên của hãng, được trang bị bộ máy tự động sản xuất tại Nhật Bản, với khả năng dự trữ năng lượng lên đến 42 giờ.

EFK110D-7A có thiết kế truyền thống, với vỏ thép không gỉ 38mm và dây đeo thép không gỉ chắc chắn. Mặt số của đồng hồ được tạo ra bằng kỹ thuật điện phân, mang đến vẻ đẹp tinh tế. Đặc biệt, Casio đã trang bị mặt kính sapphire chống trầy xước và nắp lưng trong suốt, cho phép người dùng chiêm ngưỡng bộ máy cơ bên trong.

Sản phẩm này là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn sở hữu một chiếc đồng hồ thể thao cơ khí với mức giá phải chăng, mà không cần phải chi trả cho những sản phẩm xa xỉ.

G-Shock Move GM-H5600-9 - 10,1 triệu đồng

Chiếc đồng hồ GM-H5600-9 là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế truyền thống và công nghệ hiện đại. Bên ngoài, sản phẩm này mang hình dáng của một chiếc đồng hồ G-Shock vuông với vỏ kim loại, viền thép không gỉ mạ ion vàng và dây đeo bằng nhựa sinh học. Tuy nhiên, điểm nổi bật nằm ở mặt sau, nơi được trang bị cảm biến quang học để theo dõi nhịp tim và nồng độ oxy trong máu.

Đồng hồ sử dụng thuật toán của Polar để phân tích dữ liệu tập luyện, theo dõi quá trình phục hồi giấc ngủ và giám sát số bước đi hàng ngày. Tất cả thông tin này được hiển thị rõ ràng trên màn hình LCD MIP (Memory-in-Pixel) với độ tương phản cao.

Ngoài ra, GM-H5600-9 còn được trang bị cổng sạc USB và tính năng sạc năng lượng mặt trời, giúp kéo dài thời gian sử dụng pin giữa các lần sạc.

G-Shock Fine Metallic GM-110YRA-8A - 7,6 triệu đồng

Mẫu đồng hồ GM-110YRA-8A là lựa chọn hoàn hảo cho những tín đồ yêu thích đồng hồ cỡ lớn. Sản phẩm này được thiết kế với vỏ lớn thuộc dòng 110, được nâng cấp bằng viền thép không gỉ. Chất liệu kim loại này kết hợp giữa bề mặt chải xước và bề mặt đánh bóng như gương, tạo nên vẻ ngoài tinh tế và phức tạp hơn so với các mẫu đồng hồ nhựa thông thường.

Mặt đồng hồ có nền bạc nổi bật với các điểm nhấn màu đỏ và đen, trong khi dây đeo được làm từ silicon mềm, được phủ một lớp màng urethane bảo vệ. Đặc biệt, mặt dưới của dây đeo được mạ bạc bằng phương pháp lắng đọng hơi, tạo sự đồng bộ với vỏ kim loại. Với thiết kế cồng kềnh và bền chắc, GM-110YRA-8A mang đậm phong cách kim loại và công nghiệp, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của những người yêu thích sự mạnh mẽ và cá tính.

G-Shock-Digital-GW-5000HS-7 - 8,68 triệu đồng

Mẫu đồng hồ GW-5000HS-7 được thiết kế dành cho những tín đồ yêu thích vẻ đẹp cổ điển của chiếc G-Shock nguyên bản ra mắt năm 1983, nhưng vẫn muốn sở hữu những tính năng và vật liệu hiện đại. Mặc dù có hình dáng giống như một chiếc G-Shock vuông tiêu chuẩn, nhưng cấu trúc bên trong của GW-5000HS-7 lại chắc chắn hơn rất nhiều.

Chiếc đồng hồ này sở hữu vỏ trong bằng kim loại nguyên khối và nắp lưng khóa vít, cả hai đều được phủ lớp Carbon giống kim cương (DLC) giúp chống trầy xước hiệu quả. Vòng bezel và dây đeo bên ngoài được làm từ nhựa sinh học, thân thiện với môi trường.

Về mặt chức năng, GW-5000HS-7 tích hợp công nghệ Multi-Band 6, cho phép đồng hồ tự động điều chỉnh thời gian chính xác hàng ngày thông qua sóng radio. Bên cạnh đó, công nghệ năng lượng mặt trời Tough Solar giúp người dùng không cần phải thay pin thường xuyên. Đây thực sự là một bản nâng cấp bền bỉ và hoạt động êm ái cho một thiết kế quen thuộc.