Đây là smartphone có thiết kế gần nhất với iPhone 20

Theo các tin đồn, Apple sẽ không thay đổi thiết kế của iPhone 18 Pro. Hiện tại, hãng đang lên kế hoạch thiết kế lại hoàn toàn cho chiếc iPhone 20 kỷ niệm, dự kiến ​​ra mắt vào cuối năm sau. Có tin đồn cho hay, công ty sẽ sử dụng màn hình cong bốn cạnh, hướng đến tương lai không viền. Tuy nhiên, một công ty khác đang "vượt mặt" công ty có trụ sở tại Cupertino về khía cạnh này.

Tecno hé lộ điện thoại với viền màn hình 0mm

Mới đây, nhà sản xuất Trung Quốc - Tecno đã hé lộ một ý tưởng điện thoại với viền màn hình 0mm. Mang tên gọi "Ý tưởng điện thoại không viền thế hệ tiếp theo", thiết bị này có màn hình phẳng, trải rộng ra khung kim loại, không giống bất kỳ điện thoại nào đang bán trên thị trường.

Ý tưởng điện thoại không viền màn hình của Tecno.

Công ty tự hào tuyên bố đây là lần đầu tiên trong ngành công nghiệp điện thoại thông minh loại bỏ hoàn toàn các cạnh đen vật lý của màn hình. Chiếc điện thoại dự kiến ​​ra mắt công chúng tại sự kiện ShowStoppers tiếp theo, được tổ chức vào ngày 3/9 trong khuôn khổ triển lãm thương mại IFA tại Berlin, Đức.

Chinh phục từng milimet cuối cùng

Để đạt được thiết kế không viền cho nguyên mẫu của mình, Tecno đã xếp chồng các linh kiện bên trong, tái cấu trúc kết cấu và các kỹ thuật đóng gói màn hình mới lạ.

Hãng cho biết đã phát triển công nghệ cốt lõi mới cho thiết bị ý tưởng. Trong một thông cáo báo chí, Tecno cho biết, những cải tiến đó bao gồm cải thiện camera và độ nhạy cảm ứng, thay đổi về âm thanh và tương tác giao diện người dùng thông minh...

Ý tưởng điện thoại không viền màn hình của Tecno.

Quan trọng hơn, thiết kế này mở đường cho những đổi mới trong các thiết bị tương lai. Mục tiêu của hãng là chinh phục “milimet cuối cùng” - viền 1-2mm có thể nhìn thấy trên các điện thoại thông minh cao cấp nhất.

Nhiều người bình luận đánh giá cao việc có nhiều không gian màn hình hơn thay vì viền màn hình trên những chiếc điện thoại có kích thước tương tự. Mặc dù ấn tượng, sự khác biệt giữa nguyên mẫu của Tecno và một thiết bị như RedMagic 10S Pro không quá rõ rệt như giữa một chiếc iPhone 8 và các điện thoại hiện đại.

Trải nghiệm người dùng được cải tiến

Việc loại bỏ hoàn toàn viền màn hình chắc chắn tạo nên một chiếc điện thoại bắt mắt về mặt thị giác nhưng Tecno cũng tuyên bố sản phẩm đã cải tiến trải nghiệm người dùng. Việc loại bỏ viền màn hình khiến màn hình trông như đang lơ lửng trong lòng bàn tay, nội dung được mở rộng liền mạch đến các cạnh ngoài của điện thoại, tạo ra hiệu ứng hình ảnh hiện đại.

Ý tưởng điện thoại không viền màn hình của Tecno.

Tuy nhiên, đó chưa phải là tất cả. Công ty cũng cho biết, thiết kế mới loại bỏ mọi yếu tố gây xao nhãng khi xem video và giúp điều khiển dễ dàng hơn khi chơi game. Khi thực hiện các tác vụ như duyệt ảnh và đọc sách, màn hình mới sẽ lớn hơn và thoải mái hơn so với các điện thoại hiện tại.

Khái niệm này gợi nhớ đến iPhone Air và Galaxy S25 Edge. Những chiếc điện thoại cao cấp siêu mỏng này đem lại trải nghiệm cực ấn tượng trong thực tế.

Ý tưởng điện thoại không viền màn hình của Tecno.

Cùng chờ xem iPhone 20 trong tương lai có đạt được "bước nhảy" về công nghệ màn hình không viền trong 2 năm tới hay không. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thêm thông tin về sản phẩm này trong các tin bài tiếp theo, mời quý độc giả đón đọc.