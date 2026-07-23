Mẫu đồng hồ Casio mới gây sốt nhờ thiết kế sang trọng, giá chỉ bằng một phần nhỏ hàng xa xỉ

Casio vừa chính thức giới thiệu mẫu đồng hồ MTP1302PGC-3AV tại Mỹ với mức giá 120 USD (3,16 triệu đồng). Chiếc đồng hồ kim này được thiết kế đơn giản, tập trung vào chức năng xem giờ cơ bản thay vì các tính năng thông minh hay bộ máy cơ khí phức tạp.

MTP1302PGC-3AV có thiết kế sang trọng.

MTP1302PGC-3AV mang đậm phong cách cổ điển với vỏ mạ vàng ion và dây đeo bằng thép không gỉ cùng màu, được cố định bằng khóa gập ba. Mặt số màu xanh ngọc lục bảo dạng tia nắng tạo nên sự tương phản độc đáo, làm nổi bật vẻ đẹp của chiếc đồng hồ.

Kích thước của đồng hồ 44,2 x 38,5 x 9,4 mm phù hợp với hầu hết kích cỡ cổ tay (tương thích với các kích cỡ dây đeo từ 150 đến 205 mm) mà không gây cảm giác cồng kềnh. Với trọng lượng 105 gram, đồng hồ mang lại cảm giác chắc chắn nhưng vẫn thoải mái khi đeo hằng ngày. Mặt số được bảo vệ bởi kính khoáng tiêu chuẩn, một chất liệu phổ biến trong phân khúc giá này.

Về mặt chức năng, Casio giữ mọi thứ ở mức cơ bản với màn hình hiển thị kim ba kim, theo dõi giờ, phút và giây, cùng với cửa sổ hiển thị ngày ở vị trí 3 giờ. Đồng hồ có khả năng chống nước ở độ sâu 50 mét (5 bar), cho phép chịu được nước bắn, mưa và bơi lội trong thời gian ngắn, tuy nhiên không thích hợp cho lặn biển hoặc các môn thể thao dưới nước có tác động mạnh.

Giá bán của đồng hồ chỉ ở mức hơn 3 triệu đồng.

Bên trong vỏ đồng hồ, MTP1302PGC-3AV được cung cấp năng lượng bởi viên pin cúc áo tiêu chuẩn SR626SW, với thời lượng pin ước tính khoảng 3 năm trước khi cần thay thế.

Sở hữu thiết kế tinh tế cùng các chức năng đáng tin cậy, MTP1302PGC-3AV trở thành một lựa chọn tuyệt vời cho những ai tìm kiếm một chiếc đồng hồ đơn giản nhưng phong cách.