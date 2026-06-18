Đồng hồ Casio mới có thiết kế hơn 40 năm tuổi nhưng vẫn hút khách

AQ230A-7DMQ là một sản phẩm thuộc dòng Vintage (mang cảm hứng cổ điển) của hãng, có giá bán lẻ là 59,95 USD (1,58 triệu đồng). Mặc dù mới được ra mắt tại Mỹ, mẫu đồng hồ này đã được phân phối tại một số khu vực quốc tế khác trước đó.

Mẫu đồng hồ mới của Casio khiến thiết kế từ thập niên 1980 bất ngờ hồi sinh.

AQ230A-7DMQ là một chiếc đồng hồ kết hợp giữa analog và kỹ thuật số. Với kích thước vỏ dài 38,8 mm, rộng 29,8 mm và dày 8,1 mm, trọng lượng chỉ 47 gram, sản phẩm này được Casio phân loại là unisex, phù hợp với nhiều kích cỡ cổ tay khác nhau. Dây đeo bằng thép không gỉ đi kèm với khóa tự điều chỉnh cho phép người dùng dễ dàng thay đổi độ dài dây từ 140 đến 205 mm mà không cần dụng cụ chuyên dụng.

Mặt đồng hồ được thiết kế với định dạng hiển thị kép: trong đó phần trên là mặt analog truyền thống với hai kim chỉ giờ và phút, trong khi phần dưới, tại vị trí 6 giờ là một màn hình LCD kỹ thuật số nhỏ. Màn hình này không chỉ hiển thị giờ địa phương mà còn cho phép người dùng theo dõi múi giờ thứ hai.

Ngoài tính năng hiển thị hai múi giờ, bảng điều khiển kỹ thuật số còn cung cấp các chức năng tiêu chuẩn của Casio, bao gồm đồng hồ bấm giờ 1/100 giây, báo thức hàng ngày, tín hiệu thời gian hàng giờ và lịch tự động.

Đồng hồ Casio mới vẫn có tính năng nhiều smartwatch không với tới.

Để tăng cường độ bền, AQ230A-7DMQ sử dụng mặt kính nhựa trong suốt và có khả năng chống nước cơ bản, có thể chịu được những tia nước nhẹ hoặc mưa, tuy nhien không thích hợp cho bơi lội hoặc tắm vòi sen. Đồng hồ sử dụng pin SR920W, với thời gian sử dụng ước tính khoảng 3 năm trước khi cần thay thế.

Trước đó, Casio cũng vừa ra mắt mẫu đồng hồ G-Shock MTG-B4000B-1A, kết hợp sợi carbon với thép không gỉ, tạo nên chất liệu cao cấp. Ngoài ra, hãng cũng giới thiệu ba mẫu đồng hồ mới lấy cảm hứng từ đại dương với thiết kế màu xanh trong suốt nổi bật.